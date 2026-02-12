市場過年湧人潮 蔬菜店遭騙走地瓜+找錢 損失千元

台北市 / 綜合報導

要過年了，菜市場人潮越來越多，但在宜蘭有店家，竟然成了詐騙目標！有蔬菜賣場的業者表示，有一位婦人拿千元大鈔，買40塊錢的地瓜，趁櫃檯店員轉頭沒注意，迅速把1000元收進錢包，但仍堅持自己有付錢，店家把畫面放上網，除了提醒大家要注意之外，也表示婦人的機車和車牌號碼都有被拍到，希望對方能主動聯繫處理，不然就要報警了。

受害店家說：「人很多很擠，旁邊剛剛好(客人)她也是要付款，阿姨可能轉個頭，(婦人)她就馬上把1000塊收進去了。」把千元大鈔收進錢包，拉鍊一關起來就一口咬定，錢已經付了後面還有好多人，排隊等結帳店員當下急了，趕快找錢給婦人。

沒想到竟然在，過年前人多時被騙。受害店員說：「我跟她講說，一千塊沒有給我，她就說，我給了我給了，就硬拗，我想人這麼多，(會不會很氣)，會啊，老闆娘說不用賠啊，可是我也不好意思啊。」

事後清點確實總額短缺，調閱監視器畫面才發現遭詐，婦人騙走40元的地瓜，還有找錢的960元，受害店家說：「就我是會這樣先放著，我一定會這樣子，然後我的作業方式一定是這樣，一手交錢，當時人很多，啊也沒有跟她計較，為什麼會用這種手法，去騙我們這種小攤販，因為錢很難賺，就是騙人的年紀都變，老人變壞了。」

店家事後回想，婦人當天的穿著，不只戴口罩安全帽遮住長相，連衣服都包緊緊懷疑是預謀犯案。非當事民眾說：「替那個攤販覺得很不捨，因為大家也都是出來賺辛苦錢，攤販也都要很早就起來上班，然後也賺沒有多少錢，菜市場的歐巴桑歐吉桑賣菜都是非常，年紀大，而且一大早就起床，一個人的人格就只值這1000塊，如果被抓到的話，我覺得非常不合理。」

店家表示來買菜的，其實大部分都滿熟的，但過年前菜市場人好多，避免客人等太久，都會盡量加快速度，沒想到給方便卻遇上詐騙，畫面PO網提醒大家提高警覺，不讓金馬年前賠錢敗興。

