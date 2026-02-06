市場避險情緒升溫 台股早盤暴跌逾600點！台積電、鴻海、聯發科走弱

台股週五早盤最低暴跌逾600點至31164點，失守月線。資料照



台股封關在即，市場避險情緒升溫，加上比特幣暴跌，美股續挫。台股今日（2/6）開低，主要權值股台積電、台達電、鴻海、聯發科走弱，指數不斷下挫，早盤最低暴跌逾600點至31164點，失守月線，跌勢仍在擴大中。

微軟、亞馬遜等科技巨頭持續加大AI投資，仍無法消除投資人對AI泡沫化的疑慮。道瓊工業指數週四下挫592.58點，以48908.72點作收，跌幅1.20%。標普500指數挫跌84.32點，收在6798.40點，跌幅1.23%。那斯達克指數下挫363.99點，以22540.59點作收，跌幅1.59%。費城半導體指數相對抗跌，終場小跌4.52點，收在7614.64點，跌幅0.06%。

台積電ADR昨上漲1.53%，以330.73美元作收。權王台積電早盤以1745元開出，最低跌25元至1740元，最高則為1750元，摜破月線。

主要權值股紛紛下挫，聯發科跌逾3%，鴻海、富邦金、國泰金、聯電、緯穎跌逾1%，南亞科重挫逾7%。

值得注意的是，日月光投控昨召開法說會，2025年營收年增12%，達到歷年次高，先進封裝營收達16億美元，並預估今年將會翻倍成長到32億美元。外資多持肯定態度，早盤股價漲近9%，最高來到309元，成為權值股中少數上揚的個股。

