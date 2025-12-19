市場都用500元假鈔對比圖瘋傳 專家揭真相

謠言說「500元假鈔已經上市，現在整個市場幾乎都在用」，事實查核中心調查，這是錯誤的謠言。（示意圖／東森新聞）





大家平常去菜市場或夜市買東西，找錢時會不會下意識多瞄一眼手上的鈔票呢？最近網路開始瘋傳一張圖片，謠言說「500元假鈔已經上市，現在整個市場幾乎都在用」，讓人心慌慌。不過，根據台灣事實查核中心的最新調查，這其實是一則錯誤的謠言，大家不必過度恐慌。

台灣事實查核中心說明，針對近期網路上瘋傳「500元假鈔已上市」且「市場幾乎都在用」的傳聞，中央銀行與內政部刑事警察局均已出面闢謠。央行明確表示，近6個月以來，並沒有接獲任何與網傳圖片中序號相同的偽鈔案例，且近期國內偽鈔的流通率完全沒有異常。這類訊息多半是利用民眾恐懼的心理來博取關注，實際上市場運作一切正常。

刑事警察局進一步指出，這張所謂的「真假鈔對比圖」其實是流傳多年的舊圖片，台灣事實查核中心指出，早在2020年和2022年就曾在網路上引起熱議，當時相關單位就已經澄清過。這種「過時謠言」每隔一段時間就會被重新包裝流傳，並不符合傳言中所謂「近期出現新假鈔」的說法。民眾在收到類似轉發訊息時，應先查證，避免成為謠言傳播的幫凶。

關於傳言提到要根據「右中左下均有500圖樣才是真鈔」的辨識法，專家指出這種說法太過片面。偽鈔的樣態非常多元，有些假鈔可能也會刻意模仿特定的圖樣。因此，不建議民眾只憑單一特徵來判斷。正確的辨識方法應該遵循央行推廣的「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」三口訣。

首先是「看一看」，可以透光檢視紙鈔左側空白處，看看是否有竹子圖案及「500」數字的水印；轉動鈔票時，右下角也會浮現隱藏的數字。接著是「摸一摸」，紙鈔共有6處採用凹版印刷，像是左上角和左下角的數字、上側的「中華民國中央銀行」字樣等，觸摸時會有明顯的凸起感。

500元正面。（圖／翻攝自中央銀行券幣數位博物館）

最後是「轉一轉」，紙鈔正面左下角的「500」數字使用特殊油墨，輕輕轉動會從金色變成綠色；右側的條狀箔膜和背面的安全線，在轉動時也會呈現七彩光影變化。只要掌握這3個步驟，基本上就能準確辨認真偽，不需要被網路流言牽著鼻子走。

500元背面。（圖／翻攝自中央銀行券幣數位博物館）

