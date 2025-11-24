「市場金馬獎」東大門夜市獲全國唯一最高五星金賞、花蓮縣摘九一四顆星

經濟部二十四日在福華國際文教會館舉辦「二0二五榮市聚金~優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，花蓮東大門國際觀光夜市風光拿下市集最高榮譽全國唯一五星金賞，其他攤商則榮獲樂活名攤八一九顆星。花蓮縣政府副縣長顏新章帶領東大門夜市管委會主委及獲獎攤商們到場開心受獎（見圖）。

花蓮縣政府副縣長顏新章表示，很榮幸今天代表出席獲頒最高榮譽「五星金賞」獎項。花蓮近年歷經了數次天災影響後，東大門仍能持續保有精進提升品質的積極態度，並在今天取得這樣的榮譽肯定，實在不容易，邀請全國鄉親蒞臨。也盼與全國夜市交流，讓東大門夜市更上一層樓！

觀光處余明勳處長表示，東大門國際觀光夜市持續精進園區各項設施設備與服務，自112年奪下「五星優良」市集，去(一一三)年維持「五星優良」市集成績，獲得電視節目「夜市王」稱號，今年終於成功獲得優良市集「五星金賞」的殊榮，成為今年度全國唯一取得五星金賞等級市集！

余處長指出，東大門夜市在縣府、管委會與攤商公私協力下，逐年提升服務環境，包含行動支付、內用不用一次性餐具、環境營造、食品安全等面向獲得評審青睞，持續將東大門夜市的名聲與好滋味努力推銷出去。

東大門福町夜市管委會主委曾黃家明表示，東大門夜市持續在硬體設施或管委會、攤商的軟實力上提升，我們在去年成為夜市王，也吸引不少遊客慕名而來，同時攤商也持續推廣夜市王招牌，出席各地市集，希望讓更多人看見東大門，今年夜市拿到五星金賞獎，真的要感謝縣府多年來的輔導，這個榮譽是實至名歸，歡迎各地的朋友都能多多造訪東大門、來花蓮旅遊！

花蓮縣在今年度「樂活名攤」評鑑上，共三七三攤獲獎、摘九一四顆星，其中東大門夜市，共有三三三攤取得八一九星等，五星樂活名攤有：福町本舖檸檬汁、原香嘟論竹筒飯、馬告炒麵刈包、東麥局燒番麥、甜一口精緻糖業、小賴好茶等六攤奪得；四星名攤則有：OPEN THE SKY 飾品藝廊、妙不可言果汁、宗哥爆漿雞肉卷＆東大門韓式炸雞、後山手工冰淇淋、淺草堂粉圓專賣店、飯飯雞翅、蔣家花蓮創意官財板、阿暴手打檸檬茶、苡娜廚房 無刺白帶魚卷、蛤蜊波特熱炒燒烤、法式官財板、肚肚扁巴西餡餅Tudo Bem Pastel、億大雪花冰、原民豐手作、小酒窩、泰哥泰式奶茶等十六攤。重慶市場部分，五星名攤：王家水餃行獲得；四星名攤：真之雞肉舖子、希彤果菜行、王魚魚行、角龍漁行獲得。