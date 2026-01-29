市場關注科技業財報 美股走勢分歧、台積電ADR下跌0.80％

美股星期四走勢分歧，台積電ADR則下跌0.80％。（示意圖：motion elements）

部份科技公司財報表現不佳，再度引發市場對AI的疑慮。投資人擔心科技巨頭在人工智慧領域的開支過多，美股星期四走勢分歧，微軟財報在發布後暴跌近10%，台積電ADR則下跌0.80％。（請聽AI報導。）

在股市波動之際，地緣政治風險升溫也牽動市場情緒，美國總統川普警告伊朗，如果沒有迅速就核協議達成共識，可能面臨軍事打擊，原油期貨價格續漲，布蘭特原油突破每桶70美元關卡，比特幣下跌超過5%，觸及近兩個月來的低點。

道瓊工業指數星期四收盤上漲55.96點，漲幅為0.11%，收在49071.56點，標普500指數下跌9.02點，跌幅為0.13%，收在6960.55點，那斯達克指數下跌172.33點，跌幅為0.72%，收在23685.12點，費城半導體指數上漲13.65點，跌幅為0.16%，收在8320.39點，台積電ADR下跌2.75美元，跌幅為0.80％，收在339.56美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。