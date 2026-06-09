市場關注美伊局勢最新進展! 美股科技股疲弱、台積電ADR漲0.26%

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美股主要指數週二收盤互有漲跌， 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）揚言美國必須對伊朗擊落美國直升機一事做出回應，市場正在權衡美國與伊朗緊張局勢的最新進展，美國股市週二收盤互有漲跌，標普500指數和那斯達克指數分別下跌0.26%、0.97%，道瓊指數則上漲86.10點、0.17%，費城半導體指數下跌1.93%，台積電ADR小漲0.26%，收在427.92美元。

綜合外媒報導，川普發文表示，伊朗擊落一架在關鍵能源水道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）巡邏的美國阿帕契直升機，誓言予以回應，加劇市場對中東戰爭停火前景的擔憂。此外，科技股在週一反彈後表現疲弱，美光週一反彈10%後，週二下跌1.4%，上週兩天內累計下跌約20%，其中上週五暴跌13%。博通上週同樣經歷大幅下跌，週二又再跌1.1%。

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另一方面，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX預計本週五在那斯達克市場掛牌上市，也可能成為美國股市的一大阻力，因為投資人擔心高成長科技股可能出現過度樂觀情緒。SpaceX計畫籌集750億美元，目標估值為1.75兆美元，將是公開募股（IPO）史上最高的估值。

美股週二收盤，道瓊工業指數上漲86.10點或0.17%，收報50872.11點。標普500指數下跌19.08點或0.26%，收在7386.65點。以科技股為主的那斯達克指數下跌250.84點或0.97%，收25678.82點。費城半導體指數下跌248.88點或1.93%，收12657.81點。

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