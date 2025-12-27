市場關注耶誕行情! 美股小幅拉回週線上漲、台積電ADR勁揚1.35％

美股道瓊工業指數26日下跌20.19點，台積電ADR上漲1.35%。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 受到耶誕假期影響而交易清淡，美國股市26日自歷史高點小幅拉回，主要指數小幅收跌，結束了先前連續5個交易日的上漲，但週線均為上漲。道瓊工業指數26日下跌20.19點，跌幅0.04%，那斯達克指數下跌0.09%，標普500指數下跌0.03%，費城半導體指數小漲0.05%，台積電ADR上漲1.35%，收在302.84美元。

綜合外媒報導，2025年只剩下3個交易日，美股三大股指均有望實現兩位數百分比的漲幅。市場密切注意被稱為「耶誕行情」的季節性現象，意即標普500指數在今年最後5個交易日和新年前2個交易日上漲，這段期間從24日開始，並將持續到1月5日，這樣的行情也預示著2026年股市表現良好。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達同意以200億美元（約新台幣6300億）現金收購高效能人工智慧加速晶片設計商Groq，輝達執行長黃仁勳表示，協議將讓輝達獲得Groq的知識產權許可，但並沒有收購Groq這家公司，輝達26日上漲了1%。其他大型股特斯拉下跌2.10%，蘋果跌0.15%，微軟跌0.06%，Meta跌0.64%，Alphabet跌0.22%，亞馬遜上漲0.16%。

美股26日收盤，道瓊工業指數終場下跌20.19點，或0.04%，收在48710.97點。標準普爾500指數下跌2.11點，或0.03%，收在6929.94點。以科技股為主的那斯達克指數下跌20.21點，或0.09%，收在23593.10點。費城半導體指數上漲3.273點，或0.05%，收在7207.641點。

