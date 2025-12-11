市場需求變化 日經：台積電熊本二廠考慮4奈米製程

（中央社台北╱福岡11日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天披露，全球最大晶圓代工廠台積電考慮在日本的第2座工廠生產比原定計畫更先進的4奈米晶片，以因應人工智慧（AI）相關需求激增。

日經亞洲今天引述3名知情人士報導，台積電可能將日本熊本二廠的製程從原訂的6奈米與7奈米，改為更先進的4奈米技術。

此舉可能導致該廠延後量產的時程與廠房重新設計，該廠10月底才剛動工，預定2027年開始運作。

日經亞洲比對11月至12月初的工地現場照片發現，熊本二廠的施工已經暫停。

11月時，工地現場起重機、挖土機與打樁機等重型機械四處可見，但到了12月初，多數設備已撤離。一些供應商說，他們接獲通知施工將暫停，但台積電未說明原因。

此外，3名知情人士表示，台積電也暫緩替現有的熊本一廠增添設備。該廠生產工業用、消費性與車用電子等成熟製程晶片，包括40奈米、28奈米以及較先進的16奈米與12奈米。

日經亞洲今年3月曾報導，台積電至少到2026年都不會增加設備。不過，消息人士表示，台積電已告知多家供應商，2026年全年都無須新增設備。

自從台積電2024年宣布在日本興建第2座晶片廠計畫以來，市場對於6奈米和7奈米晶片的需求有所下滑。

電視、無線網路和藍牙連接所使用晶片，以及AI加速器的部分晶片，都採用6奈米和7奈米製程製造。

由於市場需求變化，台積電暫停建廠施工並更改晶片廠設計方案並不罕見。例如，台積電就曾把高雄市的晶片廠建設計畫，從6奈米和成熟的28奈米製程改為採用更先進的2奈米。

在宣布打造熊本二廠時，台積電曾說，其產能計畫會依據客戶需求進行調整。

除了可能生產4奈米晶片，兩位消息人士指稱，台積電也考慮將其先進晶片封裝技術引入日本，因為這項製程對於製造AI運算晶片也是至關重要。但消息人士說道，所有這些計畫尚未拍板定案。

台積電告訴日經亞洲，台積電的日本計畫在推進中，目前公司正在與合作夥伴商討詳細的施工執行計畫。（編譯：劉淑琴、陳彥鈞）1141211