市場震盪如何穩定息收 達人：這檔非投等債ETF的CP值超高

受AI趨勢與高估值影響，全球股市波動加劇，理財專家建議，非投資等級債ETF在降息循環中CP值高，可做為追求穩定收益的領息族核心配置，兼顧成長與息收。（此圖為示意非當事人，來源：鏡週刊資料庫）

全球股市在AI趨勢推動下頻頻創高，但受投資情緒與估值偏高影響，市場波動加劇，加上全球經濟仍充滿不確定性，讓不少追求穩定收益的投資人苦惱，如何布局才能兼顧成長與息收。擅長打造被動收入的理財專家楊倩琳認為，除了掌握股、債平衡配置的原則外，非投等債ETF在當前的降息循環中CP值相當高，可以做為領息族的核心配置。

理財達人楊倩琳，是小資理財教主，持有IARFC國際認証財務顧問師、上海財經大學博士學位，專長小資理財、ETF投資。（頭像提供：楊倩琳）

債券納投資組合 創造穩定現金流

「我上禮拜剛從摩洛哥回來，接下來準備要去尼泊爾。」理財專家楊倩琳開心地與記者分享，她現在靠著被動收入實現環遊世界的夢想。記者進一步問起，現在全球股市頻創新高，不怕投資組合或是息收受到影響嗎？她坦言，俗話說漲多就是最大的利空，任何風吹草動、例如：AI營收不如預期、聯準會突然放鷹、川普神來一筆的政策，都可能引發市場獲利了結的賣壓。

不過，楊倩琳的投資理念是打造創造穩定現金流的股、債投資組合。因此當現在市場風險偏高時，她會提高自己的債券比重，最高拉至七成。「我買的股票跟大家差不多，基本上以AI權值股及美股七巨頭為主，目標是賺價差，而債券是以防禦、創造穩定息收為目標。」

楊倩琳分享，因為自己熱愛領股息的安全感，因此債券部分不論是美國公債、投資等級債（簡稱：投等債）、非投資等級債（簡稱：非投等債），過去她都有研究，而她現在最喜歡非投等債。

非投等債選擇 優先觀察三個條件

「如果想要配息多一點，又可以多忍受一點波動，非投等債絕對是一個CP值相對高的選擇。」特別是現在聯準會步入降息循環，在美國企業財報持續正向的情況下，更有利非投等企業基本面維持穩健。而債券目的在創造穩定息收，非投等債的息收表現又比一般債券好。

那麼，該如何挑選優質的非投等債？她透露會觀察三個條件：ETF的券票息篩選標準、ETF規模，專業一點的投資人還能看成分券的權重計算方式。

首先，券票息篩選標準直接影響配息率表現，舉例來說，市場上規模較大的非投等債ETF：群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）、第一金優選非投債（00981B），在成分券票息篩選標準有所不同，群益優選非投等債（00953B）選取票息率在6%以上為三檔最高，第一金優選非投債（00981B）選取票息率5%居次。

從配息率表現， 00953B也最為突出，近一年每一次的年化配息率皆保持在7.5%以上，最高達9.2%，而00953B下一次除息日訂在12月3日，參與配息最後買進日為12月2日，市場預估年化配息率約落在7.6%。

市場熱門非投等債ETF比一比 （資料來源：CMoney；資料日期：2025/11/18、鏡週刊製表。）

00953B歷次配息紀錄（資料來源：投信官網、鏡週刊製表。）

00953B持債檔數超過200檔 規模大管理費會愈來愈低

除了配息優異外，00953B為市場上債券ETF規模及受益人數最高的ETF，「規模大、受益人數多，表示之後管理費會愈來愈低，且流通性佳，比較不會有折溢價問題。」楊倩琳笑說，因為這些條件，讓00953B成為她的債券主力部位。

楊倩琳還補充，許多人買非投等債，擔心企業違約率問題，不過00953B採信用加權因子計算，相對重視債信品質，大幅降低違約疑慮，加上持債檔數超過200檔，讓她抱起來相當安心，「現在重啟降息，是布局債券ETF的時機，相對高股息ETF，還有機會賺到價差，在股市相對高檔時進可攻退可守的產品，CP值很高。」

不過，楊倩琳也提醒，非投等債的波動仍會比美國公債、投等債還要來得高，可看成是用一點波動風險去換更高配息率的產品，投資人仍應評估自身風險承受能力，做適當的配置，不過整體而言，只要債券ETF的配息穩定、規模夠大，仍適合多數投資人持有。

