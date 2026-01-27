市場靜候Fed公布利率決策、企業財報周登場 最新海外股票ETF前10強出爐

過去太空衛星產業在夢想題材發酵之際，投資人主要受到「題材」投機動能及股價爆發力吸引，但對產業熟悉度低，因此，多半抱持短線心態。然而，曾萬勝提醒，現階段產業更具備營運與實質訂單挹注，投資人逢股價震盪修正之際，不妨趁機作為投資機會。 ETF示意圖

[Newtalk新聞] 市場靜待聯準會（Fed）即將公布利率決策，加上本周有蘋果（AAPL）、Meta（Meta）、微軟（MSFT）等重量級企業將公布財報，S&P 500、與那斯達克指數周一（26日）連續第 4 個交易日上漲，那斯達克指數漲 100 點，收在 23,601 點；S&P500 指數上漲 34 點，收在 6,950 點；道瓊工業指數上漲 313 點，收在 49,412 點；惟費城半導體指數下跌 30 點，收在 7,927 點。

隨著全球股市近期持續上攻，聚焦太空衛星、半導體與科技主題的海外股票ETF，績效也一馬當先，統計今年來表現最佳的 10 檔，漲幅從 13% 起跳，幾乎都是鎖定上述主題。其中，表現最強的是第一金太空衛星ETF（00910），繳近 3 成漲幅。

Solactive 統計顯示，太空衛星指數不僅在 2024、2025 年分別上漲 58% 及 66%，今年元月尚未結束，至上周累計漲幅已逾 25%，超越今年強漲的韓股、陸股、台股，及費城半導體指數，惟產業短線漲多後，波動度可能擴大。

攤開 00910 前五大成分股：行星實驗室（8.24%）、韓國衛星技術開創（5.46%）、AST 太空通訊（5.32%）、直覺機器（5.26%）、全球之星（4.91%）；此外，近期台灣低軌衛星、SpaceX 相關供應鏈股價活潑，國內個股亦納入啟碁（6285）、同欣電（6271）及全新（2455）等標的。

第一金投信指出，太空衛星指數漲勢已延續至第三年，今年表現已從前幾年的「夢想題材」，進一步發展至有「訂單引擎」的實質驅動力，太空衛星產業將步入商業兌現階段，未來十年市場規模達 7,000 億美元，擴大至超過 2 兆美元，複合成長率最高可達 13%，成長動能超越全球經濟表現。





第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝提醒，現階段產業更具備營運與實質訂單挹注，投資人逢股價震盪修正之際，不妨趁機作為投資的敲門磚，一旦開始投資後，就會更加留意越來越多的衛星應用與財務及營運等訊息。今年太空產業可留意三大重點：首先是低軌衛星（LEO）市場大爆發，據 Gartner 預估，今年全球低軌衛星通訊支出將達 148 億美元，年增率 24.5%，主要用途在網路覆蓋外，也 AI 邊緣運算也開始導入衛星數據分析。

其次是 SpaceX IPO 預期，曾萬勝指出，今年太空衛星股價最大的驅動力，市場高度期待包括 SpaceX 掛牌募資，或 Starlink 實施分拆帶來的股價點火續航力，有助攻相關類股的動能；另外則是目前各國政府，包括美國、中國、日本、韓國，及歐洲等地將太空視為國家安全網一部份，投入大量資本建設主權衛星，這些也對衛星及火箭供應商提供剛性需求訂單。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，2026 開年以來，三大資本支出浪潮正在成形：台積電（2330）資本支出持續雙位數成長、川普要求科技巨頭「自建電廠」及美國國防預算提高。顯示科技產業的投資重心已從晶片製程轉向電力基建，為 AI 投資開啟新機會。

郭智偉進一步表示，AWS 與谷歌（Google）等雲端大廠資本支出仍高速成長，支撐 AI 長期需求動能。儘管市場對聯準會貨幣政策有所波動，但財政政策刺激與企業資本支出擴張仍持續推動科技股行情。特別是科技公司近年大量新建資料中心以因應 AI 需求，導致美國電價持續攀升，川普更要求科技大廠承擔發電責任並支付新電廠費用，這項政策為電力設備供應鏈帶來龐大商機，也讓相關基礎建設供應商成為新寵兒。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

