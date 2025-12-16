市場靜待美國經濟數據揭曉 美股4大指數收低、台積電ADR跌1.48％

美股15日多收低，道瓊工業指數下跌41.49點。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 投資人靜待本週稍晚公布的一連串經濟數據之際，美國股市主要指數15日收低，標準普爾500指數與道瓊工業指數均下跌約0.1%，那斯達克指數下跌約0.6%。科技股賣壓持續沉重持續回檔，資金轉向價值型股票，不過特斯拉表現亮眼，股價勁揚逾16美元，輝達也小幅收漲近1％。台積電ADR下跌4.33美元或1.48％，收在287.71美元。

綜合外媒報導，本週多項關鍵經濟數據將考驗市場對進一步寬鬆政策的期待。受美國政府停擺影響而延後公布的數據中，11月非農就業報告預定於16日發布，通膨數據則將於18日出爐。此外，10月零售銷售數據也將成為觀察美國聯邦準備理事會（Fed）是否結束降息循環的重要依據。

另一個變數則是聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）任期於5月結束後的接任人選，美國總統川普（Donald Trump）多次強烈呼籲降息，並點名哈塞特（Kevin Hassett）為熱門人選之一，前聯準會理事華許（Kevin Warsh）亦在考慮名單中。哈塞特聲稱，若獲提名，政策制定時將聽取川普意見，但仍會維持貨幣政策的獨立性。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）週一表示，她支持上週降息的決定，但這是一個「艱難的抉擇」，因為她仍然擔心擔心通膨過高。不過，連投三次反對票的聯準會理事米蘭（Stephen Miran）指出，隨著租金漲勢回歸正常、勞動力市場持續降溫，住房與核心服務通膨可望緩解，顯示通膨上行壓力有限，目前貨幣政策對經濟造成不必要的限制。

美股15日收盤，道瓊工業指數小跌41.49點或0.09%，收在48416.56點。標準普爾指數微跌10.90點或0.16%，收在6816.51點。以科技股為主的那斯達克指數下挫137.76點或0.59%，收在23057.41點。費城半導體指數挫跌43.16點或0.61%，收在6990.41點。

