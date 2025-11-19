市場靜待輝達財報 歐股收跌

【時報-台北電】台股前一日大跌近700點，市場信心未恢復，又在美股續弱、科技類股領跌的影響下，今日賣壓再湧出，台積電(2330)收盤失守1400關卡，鴻海(2317)、台達電(2308)、聯發科(2454)等權值股皆遭到棄單而收黑。焦點股記憶體也遭砍，華邦電(2344)、旺宏(2337)跌逾3%，旺宏(2337)、南亞科(2408)也疲軟。高價千金股熄火，剩下24檔。電子股一面倒，傳產族群出面護盤，運動休閒、玻陶及生醫成為抗跌指標。終場台股收跌176點，為26580.12點。今日外資(不含外資自營商)賣超256.8901億元，投信買超11.0463億元，自營商賣超80.6804億元，三大法人賣超326.52億元。外資連賣2日，從台股提款742億元。 市場轉冷，漲多的記憶體族群首當其衝，華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、力積電(6770)全面壓在盤下，力積電一度翻紅但徒勞無功，四檔最終仍收黑，特別的是，南亞科收盤僅微跌0.3%、穩在160元，非記憶體的南亞(1303)卻意外成為重災區，收盤大跌6%「反應比當事人還大」。被動元件族群中小型股活蹦亂跳，金山電(8042

時報資訊 ・ 10 小時前