市場靜待輝達財報 法人看台股短線震盪

財經中心／陳孟暄 陳威余 台北報導護國神山台積電，引領全球晶圓代工技術，近期二度傳出人事震撼彈，引發熱議，10月底傳出，以15.43億身價退休的75歲台積電資深副總羅唯仁，可能轉戰英特爾，掌管研發大計，如今有台積電最年輕副總李文如，原本是採購副總，甚至放棄高達3800萬的員工配股，現在確定18號將前往輝達報到，。台積電董事長暨總裁 魏哲家：「各位的歡呼我都知道意思，今年一樣不是一樣的數字，我們比去年，從2萬加到2萬5千塊」。台積電營收和獲利屢創新高，基層員工特別獎金，每人發2萬5，而且全球員工都拿的到，甚至高階主管還有股票選擇權，只不過最近，有人放棄33張台積電股票全力，要跳槽了，這是台積電最年輕副總李文如，曾經和張淑芬一起做公益。李文如曾擔任高通、蘋果、Google等大廠高階採購主管，2022年被挖角進台積電，由於能力相當好，短短2年就升任副總經理，被譽為台積電最年輕副總，但擔任副總不到1年，就決定離開，隔天台積電公告，收回一名員工，33張限制員工新股，以當時股價1155元計算，市值超過3800萬元，讓她放棄如此優渥福利，現在確定18號將前往輝達報到。雲報政經產業研究院副社長 柴煥欣：「輝達本身是台積電的客戶，在採購的方面的話，也許會幫助輝達跟台積電，之間合作的一個加深的可能性，從張忠謀的時代到現在，都沒有看過台積電有輕易有任何裁員的動作，很多的企業其實也開不出，更優渥的條件，所以說，其實台積電是一個非常不容易被挖角的企業」。先前75歲退休的副總羅唯仁傳出被英特爾挖角，現在負責採購的李文如也將轉戰輝答台灣銷售業務，專家分析，輝達和台積電並不是競爭對手，日前黃仁勳才專程來台參加台積電運動會，這次挖角高階主管，或許是雙方未來合作更緊密的訊號。

