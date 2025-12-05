市場預期川普遲早對銅製品課關稅 LME銅價再次改寫歷史新高

倫敦金屬交易所（LME）的銅期貨今年來累計上揚30.62%，美國銅期貨價格漲幅更大，今年來上揚33.62%。(圖片來源/flickr)

《彭博》（Bloomberg） 報導，受全球供應緊張擔憂的影響，倫敦金屬交易所（LME）倉庫的銅金屬提取訂單（drawn down） 激增，導致倫敦銅價飆升至新高。

周四亞洲電子盤交易中，LME 3個月銅期貨價格近持平，報每噸11,447.5美元，稍早一度升至11,540美元，再次改寫歷史新高，超過昨晚的舊高點，週三收盤上揚2.65%，報每噸11480.15美元。

廣告 廣告

近幾周來，隨著越來越多的交易員和分析師警告全球的銅金屬庫存已滑落至極低水準，以及市場預期美國可能對進口銅金屬徵收關稅，大量銅金屬運往美國，帶動銅價上漲勢頭持續增強。

倫敦金屬交易所（LME）的銅期貨今年來累計上揚30.62%，美國銅期貨價格漲幅更大，今年來上揚33.62%，因為投資人普遍預期川普總統最終將對初級銅材（包括半成品銅）加徵關稅。

銅金屬供應進一步緊張

7月份，由於市場預期美國將對進口銅徵收50%的關稅，紐約商品交易所（Comex）的銅價一度飆升至歷史新高。儘管總統川普將關稅限制在加值銅產品上，但他同時承諾將從2027年起重新評估是否對商品級銅材加徵關稅。

這項決定對現貨銅市場產巨大影響，隨著美國銅期貨價格飆升，交易商和貿易商再次加大進口銅金屬到美國港口。

彭博策略師努爾·艾里（Nour Al Ali）周三表示：「LME倉庫的銅金屬提貨加速，這表明，可用供應正在以比以往更快的速度減少，這增加明年供應進一步緊張的可能性。」

同時，生產商也宣布計劃明年向歐洲和亞洲的供貨客戶收取創紀錄的溢價，實際上，買家是在補償他們銷往美國貨物所獲得的額外利潤。

礦山暫時停產事件頻傳

摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group）預測，當前的市場動態可能導致明年第一季全球銅供應嚴重緊張。這家大宗商品交易商近期曾經預測，銅價將進一步升至前所未有的水準。

從基本面來看，今年以來，從智利到印尼，一系列礦山暫時停產事件衝擊銅市場，導致供應趨緊。

最新的供應緊張跡象出現在周三，艾芬豪礦業公司（Ivanhoe Mines）調降旗下位於剛果的卡莫阿-卡庫拉（Kamoa-Kakula）大型礦區的產量預期，該礦區日前遭遇洪災，水大致已經退了，但是礦場復工緩慢。自2018年以來銅產量大減40%的嘉能可公司（Glencore Plc）也下調明年的產量目標。

即使在需求疲軟的情況下，供應可能暫時中斷的擔憂也推高銅價。中國冶煉廠和礦商就2026年供應問題進行的談判陷入僵局，礦商在談判中佔據主導地位。

(原始連結)





更多信傳媒報導

5G＋AI走進心理治療室》亞東醫院示範未來心健照護 臨床應用真正落地

李四川要選新北市長 吳子嘉：他要過鄭麗文、侯友宜、黃國昌三關

蛇年房市｢虎頭蛇尾」 全台房屋買賣創近9年新低 張欣民:2026想自住者可以好好議價

