市場預期聯準會降息 亞股收盤走勢不一

（中央社香港4日綜合外電報導）一連串經濟數據支撐市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）下週將連續第3次降息的預期，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，華爾街股市在經歷1日小幅拋售後連續第2天上漲，但區域市場的投資人則更為謹慎，因為科技類股估值偏高的疑慮持續揮之不去。

過去兩週，市場認為聯準會在10日會議降息的機率已飆升至約90%。多名聯準會官員支持這一舉措，稱支撐就業比壓制高通膨更為重要。

在紐約股市上漲帶動下，東京股市今天收盤大漲超過2%，香港、雪梨與台北股市也上揚。上海、首爾、新加坡、威靈頓、馬尼拉、孟買與曼谷股市則收低。

日本30年期國債拍賣表現良好，也帶來一定支撐，稍稍緩和了市場對日本央行本月可能升息的緊張情緒。這則消息，連同本週稍早10年期國債標售的強勁反應，一定程度上安撫了市場。

澳洲金融服務公司「激石集團」（Pepperstone Group）高級研究策略師布朗（Michael Brown）在給客戶的備忘錄中指出：「市場走勢依舊偏向上行，牛市論點依然十分扎實。投資人紛紛跟進這波漲勢，尤其在年底前，FOMO（害怕錯過）與FOMU（害怕嚴重落後）資金流影響力進一步加大。」（編譯：嚴思祺）1141204