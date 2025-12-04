市場預期Fed下週降息！美股道瓊勁揚408點 台積電ADR續漲1.15％

美股道瓊工業指數25日上漲664.18點，台積電ADR漲0.01%。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 一連串經濟數據支撐市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）下週將降息的預期，美國股市主要指數4日收高，道瓊工業指數上漲408.44點、0.86%，標普500指數上漲0.30%，那斯達克指數則上漲0.17%，費城半導體指數勁揚1.83%，台積電ADR上漲1.15%，收在295.45美元。

綜合外媒報導，資料處理公司ADP報告指出，美國11月私部門就業人數意外減少3.2萬人，道瓊的經濟學家此前預計當月將增加4萬人，儘管數據疲軟，但市場押注私部門就業機會的減少，將促使Fed在今年最後一次會議上降息。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期下週降息的可能性高達89%，遠高於11月中旬的預測。

投資人預計，低利率環境將刺激貸款成長，提振美國經濟，進而帶動金融股上漲。富國銀行上漲3.51%，美國銀行上漲1.69%，美國運通上漲2.06%。科技股方面，微軟傳出多個部門下調部分人工智慧（3）產品的銷售增長目標，股價一度下挫3%，尾盤下跌2.50%，其他如輝達下跌1.03%，蘋果下跌0.71%，亞馬遜下跌0.87%。

美股3日收盤，道瓊工業指數上揚408.44點或0.86%，收報47882.90點。標普500指數揚升20.35點或0.30%，收在6849.72點。以科技股為主的那斯達克指數上漲40.42點或0.17%，收在23454.09點。費城半導體指數上揚131.04點或1.83%，收在7280.51點。

