市場風向變了！下一輪美股主秀不是AI 資金全跑來這邊
財經中心／余國棟報導
受甲骨文、博通財報影響，市場對AI疑慮再度升溫，資金掀起新一波賣壓，造成美股主要指數表現回檔，但主題型ETF各擁題材表現有撐，包括美電力基建、太空衛星、航太、日本商社及數位支付等5大特殊主題型商品，2025下半年以來，相關ETF受益人數已突破10萬人搶進，且ETF單位數也同步呈現正成長，展現國人高人氣、強買氣的「雙增」現象，表示海外主題股票ETF，是今年以來除台股主動式ETF以外，最具投資亮點、市場吸睛題材的熱門ETF之一。
根據集中保管結算所統計，今年以來海外股票ETF受益人表現呈兩極化，下半年來持續吸引投資人搶進、且人數增加逾萬的海外股票ETF共計7檔，包括新光美國電力基建(009805-TW)新增25,761人最多，元大航太防衛(00965-TW)也成長19,786人表現不俗，相對的，屬海外市值型ETF的富邦NASDAQ(00662-TW)、元大S&P500(00646-TW)，受益人數也同樣增加1萬多人，人數成長表現不輸主題型。
另觀察單位成長情形，可明顯發現，從下半年起，熱門主題式ETF像新光美國電力基建、第一太空衛星，兩檔ETF挾特殊產業利基及AI趨勢掛帥，半年來ETF單位數呈「翻倍」成長，尤其是新光美國電力基建，受惠於AI用電暴增、美國核能復興政策推動，及老舊電網翻新商機等，凸顯電力基建的獨特成長利基，獲市場投資人持續青睞。
法人表示，今年扛起美股牛市的科技七雄，因估值過高，後續成長動能不再是市場主秀，預估明年美股將出現類股大輪動，資金將投入估值相對落後或被市場低估的其他非科技產業，包括公用事業、能源、工業或金融等，如果對照相關ETF主題，則明顯發現台灣發行與上述產業具高度相關的電力基建、航太及太空衛星、數位支付等ETF，今年以來市場申購情況也格外熱絡。
新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌指出，電力基建產業是美國當紅公用事業兼能源轉型及受惠政府核能復興國策的「低調明星級」產業，主要來自AI產業化、產業AI化進展快速、電動車及未來機器人等科技創新商機不斷湧現，使整體美國用電度數逐年墊高，根據EIA預估，美國電力需求將在2025年與2026年連續刷新歷史紀錄，但美國現行電網卻陳年老舊、極欲進行更換升級，供需失衡不僅造成美國面臨缺電危機，未來更得面對高昂電價，帶動美國電力設備與基建產業鏈將持續受惠、核能發電及能源基建股長線發展商機相當龐大。
在AI與數據中心拉動用電需求的同時，美國能源投資商品，已從過去傳統公用事業類型，轉型為搭載AI能源概念，兼顧美國新政策紅利，整體電力產業發展，開始出現「超級週期」現象，建議投資人布局美國公用事業或能源相關ETF，宜從長線投資著手，若透過電力公用股+能源基建股，可雙主軸布局美國電力基建產業，未來有機會隨AI股跟漲，拉長投資期間布局，也能降低波動風險，建構資產組合具「防禦型成長」配置，掌握電力穩健成長潛利。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
國際／特斯拉飆新高美股震盪！日股跌破5萬 韓股殺聲隆隆
台股盤前／那指翻紅撐盤！台指夜盤小漲48點 台股開盤拚止跌
盤後籌碼／外資狠砍595億！台股重挫330點 它被砍逾5萬張還翻紅
美電力供需失衡加劇！儲能概念成市場焦點 這4檔大啖缺電危難財
其他人也在看
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 6 小時前 ・ 18
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 107
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 6
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 8
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 108
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 223
iPhone鬧鐘突變靜音！她慘錯過飛機 過來人警告：快關掉1功能
明明前一天設定好鬧鐘，隔天卻沒響？一名蘋果用戶在網路上分享這個經驗，指出自己因為蘋果手機的設定，錯過了航班，影片曝光後有人也反應自己遇到這個問題，而官方也回應，如果要避免這個狀況，要記得關閉「螢幕注視感知（Attention Aware Features）」功能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 124
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 2
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 184
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 37
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 146
機器人臉都綠了！「這檔」營收年月雙減跌最慘…廣達、所羅門也入列 網哀：不用期待了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（17）日收盤27,525.17點，跌11.49點，跌幅0.04%，觀察今日盤後機器人個股趨勢，受到大盤承壓影響，今日機器...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
看準職業市場缺口大膽南漂創業 七年級生花9年卡位苗栗1字頭房價｜好宅報報
新北市出生長大的 C先生，大學南漂到台中念書、實習，因看準二線城市的產業需求爆發力，意外在苗栗落地生根。 C先生先穩定事務所，花9年觀察生活圈、房價漲幅與市場需求，最後選擇買下距離工作地點步行僅3分鐘的自住宅。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 12
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 21
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4