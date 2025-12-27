市場、車隊雙線出擊 賴瑞隆與北高雄基層搏感情

賴瑞隆在北高雄展開車隊掃街。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長初選參選人、立法委員賴瑞隆今(27)日持續以最貼近市民的方式深入基層，一早前往三民市場掃街拜票，下午前進北高雄，於路竹區、湖內區展開車隊掃街，隨後再轉往梓官區蚵仔寮市場，與攤商、鄉親面對面互動交流。市場與車隊行程沿線，民眾揮手致意、加油聲此起彼落，展現高雄人熱情，也反映市民對賴瑞隆長期深耕地方、踏實服務的肯定。

賴瑞隆上午於三民市場逐攤致意，關心攤商生意狀況與生活需求，並主動與採買民眾握手互動、合影留念。不少民眾見到賴瑞隆即上前打氣，亦有長輩拉著他的手叮嚀「要繼續做事」，現場互動熱絡、氣氛溫暖。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，自己從小在菜市場長大，市場是最熟悉、也最能直接聽見民意的地方；走進市場，不只是問候，更是深入瞭解市民的期待與生活需求。

下午車隊行經路竹、湖內主要幹道及社區，沿線住戶走出門口揮手致意，店家也紛紛加油打氣，並有民眾拿起手機拍照記錄，為賴瑞隆送上鼓勵與支持。賴瑞隆強調，未來將持續以務實步伐勤跑基層，把市民的聲音化為具體行動，做好準備、全力為高雄打拚，爭取更多認同與支持。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

展現超高親和力 邱議瑩掃市場被婆媽熱情擁腰

三山造勢壓軸場湧入破10萬人 林岱樺鳳山展現勝選氣勢

賴瑞隆(右)掃市場誠摯緊握民眾的手。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

賴瑞隆車掃，支持者熱情回應。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

賴瑞隆(左二)掃市場，攤商送上包子與蒜祝當選。 圖：賴瑞隆辦公室/提供