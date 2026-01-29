市場3月利率這樣走機率高達86％ 聯準會宣布1月利率維持不變

美國聯準會（Fed）於1月28日宣布維持利率不變，終止連續三次的降息行動，原因是勞動市場與通膨情勢充滿不確定性。聯準會決策官員投票決定，將基準聯邦基金利率維持在3.5%至3.75%的區間。此舉是繼去年9月、10月及12月連續3次各降息1碼（25基點）之後的轉變。



近期經濟數據顯示勞動市場成長放緩，同時通膨持續高於聯準會2%的目標水準，這促使決策官員暫停降息行動。去年12月的降息決策已引發內部嚴重分歧。聯邦公開市場委員會（FOMC）以10比2的票數通過維持利率不變，反對票來自聯準會理事史蒂芬．米蘭（Stephen Miran）及克里斯多福．沃勒（Christopher Waller），他們主張降息25基點。



工作機會減少主因是公部門持續裁員



米蘭自從離開川普政府職務加入聯準會以來，一直支持比委員會偏好的更大幅度的降息。他的任期將於1月31日屆滿。沃勒被視為聯準會主席的潛在人選，上次對FOMC決策提出異議是在去年7月，當時聯準會維持利率不變。

FOMC的聲明指出，數據顯示經濟「以穩健步伐擴張」，並補充說，「就業成長維持低迷，失業率顯示出一些穩定跡象。通膨仍維持在略高水準」。

聯準會理事克里斯多福．沃勒主張1月應繼續升息。（資料照，美聯社）

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，在前三次會議各降息25基點之後，他們「視現行貨幣政策立場適合促進就業最大化及2%通膨目標的進展」。鮑爾提到，勞動市場顯示穩定跡象，過去3個月的就業報告平均每月減少2.2萬個工作機會，不過私人部門同期平均每月增加2.9萬個工作機會。由就業報告也可看出，川普政府對公部門的裁撤、裁員一直在認真執行。此外，鮑爾補充說，勞動供給成長放緩，原因是移民及勞動參與率降低，以及勞動需求趨軟。

鮑爾還指出，通膨仍維持高位，個人消費支出（PCE）指數截至去年12月的一年內上漲2.9%。他解釋說，「高讀數主要反映商品部門的通膨，這受到關稅影響的提振」，相較之下，服務部門則出現通縮現象。

鮑爾：關稅為物價上升原因是好的



當被問及聯準會現行利率政策是否接近中性水準時，鮑爾表示，「很難從進來的數據判斷政策目前是否顯著緊縮」，他說這可能「大致中性或略微緊縮，這取決於觀察者的視角」。他補充說，在2024年底及2025年累計降息175基點之後，央行已處於良好位置，能夠「讓數據引導我們」，在未來會議權衡潛在利率調整。



「商品價格超漲大多來自關稅，這其實是好消息，因為若非關稅，可能意味著來自需求，這是難以解決的問題。我們認為關稅效應很可能是一次性的價格上漲。」鮑爾也表示，「預期是，我們將看到關稅效應透過商品價格達到高峰後開始回落，前提是沒有新的重大關稅上漲開始，這是我們今年預期看到的。」

鮑爾被問及在近期季度GDP數據顯示強勁成長時，是否可能降息，他警告說：「需要看12個月的數據，因為季度GDP可能非常波動。去年第一季GDP為負……全年數字則完全不同，大約在2%中段。」

聯準會暫停降息的決定符合市場預期，FOMC聲明及鮑爾在記者會的評論顯示，短期內不太可能改變。

市場預期3月利率再度按兵不動

摩根士丹利財富管理首席經濟策略師艾倫．岑特納（Ellen Zentner）表示，「聯準會的論調維持不變──利率可能降低，但投資人必須耐心等待。雖然聯準會的暫停可能無法滿足所有人，但仍為今年稍晚降息留下一條路徑。勞動市場穩定跡象及通膨持穩，讓聯準會能採取『觀望』策略」。

安聯投資管理資深投資策略師查理．里普利（Charlie Ripley）指出，這次會議顯示「承認近期經濟數據整體改善，儘管經歷史上最長的政府關門」。

「從觀點來看，我們視這次會議為聯準會對投資人已知想法的肯定。就業狀況未惡化，成長加速，通膨目前持穩」，里普利補充說，「換句話說，在當前背景下，政策利率更接近中性，是時候長時間暫停」。

聯準會維持利率不變，提升市場對央行3月下次政策會議再度按兵不動的預期。芝加哥商業交易所FedWatch工具於1月28日顯示，3月維持現行利率的機率為86%，高於一周前的82.7%及一個月前的46.7%。

