市場3月利率這樣走機率高達86％ 聯準會宣布1月利率維持不變
美國聯準會（Fed）於1月28日宣布維持利率不變，終止連續三次的降息行動，原因是勞動市場與通膨情勢充滿不確定性。聯準會決策官員投票決定，將基準聯邦基金利率維持在3.5%至3.75%的區間。此舉是繼去年9月、10月及12月連續3次各降息1碼（25基點）之後的轉變。
近期經濟數據顯示勞動市場成長放緩，同時通膨持續高於聯準會2%的目標水準，這促使決策官員暫停降息行動。去年12月的降息決策已引發內部嚴重分歧。聯邦公開市場委員會（FOMC）以10比2的票數通過維持利率不變，反對票來自聯準會理事史蒂芬．米蘭（Stephen Miran）及克里斯多福．沃勒（Christopher Waller），他們主張降息25基點。
工作機會減少主因是公部門持續裁員
米蘭自從離開川普政府職務加入聯準會以來，一直支持比委員會偏好的更大幅度的降息。他的任期將於1月31日屆滿。沃勒被視為聯準會主席的潛在人選，上次對FOMC決策提出異議是在去年7月，當時聯準會維持利率不變。
FOMC的聲明指出，數據顯示經濟「以穩健步伐擴張」，並補充說，「就業成長維持低迷，失業率顯示出一些穩定跡象。通膨仍維持在略高水準」。
聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，在前三次會議各降息25基點之後，他們「視現行貨幣政策立場適合促進就業最大化及2%通膨目標的進展」。鮑爾提到，勞動市場顯示穩定跡象，過去3個月的就業報告平均每月減少2.2萬個工作機會，不過私人部門同期平均每月增加2.9萬個工作機會。由就業報告也可看出，川普政府對公部門的裁撤、裁員一直在認真執行。此外，鮑爾補充說，勞動供給成長放緩，原因是移民及勞動參與率降低，以及勞動需求趨軟。
鮑爾還指出，通膨仍維持高位，個人消費支出（PCE）指數截至去年12月的一年內上漲2.9%。他解釋說，「高讀數主要反映商品部門的通膨，這受到關稅影響的提振」，相較之下，服務部門則出現通縮現象。
鮑爾：關稅為物價上升原因是好的
當被問及聯準會現行利率政策是否接近中性水準時，鮑爾表示，「很難從進來的數據判斷政策目前是否顯著緊縮」，他說這可能「大致中性或略微緊縮，這取決於觀察者的視角」。他補充說，在2024年底及2025年累計降息175基點之後，央行已處於良好位置，能夠「讓數據引導我們」，在未來會議權衡潛在利率調整。
「商品價格超漲大多來自關稅，這其實是好消息，因為若非關稅，可能意味著來自需求，這是難以解決的問題。我們認為關稅效應很可能是一次性的價格上漲。」鮑爾也表示，「預期是，我們將看到關稅效應透過商品價格達到高峰後開始回落，前提是沒有新的重大關稅上漲開始，這是我們今年預期看到的。」
鮑爾被問及在近期季度GDP數據顯示強勁成長時，是否可能降息，他警告說：「需要看12個月的數據，因為季度GDP可能非常波動。去年第一季GDP為負……全年數字則完全不同，大約在2%中段。」
聯準會暫停降息的決定符合市場預期，FOMC聲明及鮑爾在記者會的評論顯示，短期內不太可能改變。
市場預期3月利率再度按兵不動
摩根士丹利財富管理首席經濟策略師艾倫．岑特納（Ellen Zentner）表示，「聯準會的論調維持不變──利率可能降低，但投資人必須耐心等待。雖然聯準會的暫停可能無法滿足所有人，但仍為今年稍晚降息留下一條路徑。勞動市場穩定跡象及通膨持穩，讓聯準會能採取『觀望』策略」。
安聯投資管理資深投資策略師查理．里普利（Charlie Ripley）指出，這次會議顯示「承認近期經濟數據整體改善，儘管經歷史上最長的政府關門」。
「從觀點來看，我們視這次會議為聯準會對投資人已知想法的肯定。就業狀況未惡化，成長加速，通膨目前持穩」，里普利補充說，「換句話說，在當前背景下，政策利率更接近中性，是時候長時間暫停」。
聯準會維持利率不變，提升市場對央行3月下次政策會議再度按兵不動的預期。芝加哥商業交易所FedWatch工具於1月28日顯示，3月維持現行利率的機率為86%，高於一周前的82.7%及一個月前的46.7%。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 26則留言
中鋼爆量大漲！股價飆破21元8個月最高 網喊：春燕終於來了
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）股價今（29）日開盤即強勢上攻，不到一小時成交量突破16萬張，盤中最高觸及21.35元，創下8個月新高，漲幅達8.92%逼近漲停，引發投資人熱烈討論，有網友直呼：「中鋼20!!!!!」「中鋼虧轉盈，當然開盤先加碼！」對此，專家表示，目前放量上攻但不宜追高，等拉回到19元或20元再適度布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 4 小時前 ・ 26則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
薪情好！八大公股銀年終獎金揭曉 台企銀衝破8個月最猛
立法院財政委員會今（28）日邀請財政部長莊翠雲、主計總處及八大公股銀行董總，針對「統一發票經費編列及宣傳推廣業務執行情形」進行專題報告並備質詢。民進黨立委郭國文質詢時聚焦八大公股行庫2025年獲利表現與年終獎金發放情形，各行庫董事長也首度對外揭露最新規畫，其中台企銀（2834）今年年終獎金可望「超過8個月」，在八大公股銀行中居於領先。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
能比台積電更快站上2000元？大摩點名台灣這間科技大廠 最新目標價2088元
聯發科近3日股價大漲逾20%，昨（27）日開盤開低震盪，不過盤中上漲一度飆上1820元，創下新高，隨後漲勢收斂，終場以1775元作收，而外界也好奇，聯發科會不會有可能比台積電更早站上2000元大關。外資券商大摩在最新報告中表示，看好聯發科與Google的TPU合作，故將目標價調升至2088元，維持「優於大盤」的評級。根據大摩的最新報告，Google TPU......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 9則留言
旺宏法說後股價直奔漲停！還有1.6萬張排隊等買 分析師：多頭仍氣盛但留意1關鍵
旺宏（2337）27日舉行法說，去年第四季虧損收斂，並宣布釋出220億元擴產，激勵今（28）日開盤不到10分鐘即亮燈漲停，股價鎖死在83.8元，成交量8萬5,989，另有3.2萬張排隊等買。分析師表示，旺宏整體結構依然維持在多頭行徑中，且由於過去股價基期長期處於百元以下，因此這一波記憶體漲價潮中，有更強的漲勢爆發力。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
美股資金正撤離大科技巨頭 市場廣度向商業周期股擴張
在過去一年的多數時間裡，投資者如果因估值偏高而避開大型科技股，其結果會非常淒慘。因為直到去年 11 月之前，「科技七巨頭」——特別是輝達 (NVDA-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，幾乎貢獻了標普鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
誰是台灣不熱門但「璞玉」股票？證交所點名十檔 統一、遠傳、和碩入榜
台灣指數公司新推出一個叫做「台灣璞玉指數」的新指數，從2026年1月26日起開始公布收盤指數。這個指數的概念很簡單，就是從上市公司中，找出獲利穩定、長期配息，但卻沒有被市場過度追捧的好股票，就像從石頭裡挑出還沒被打磨的「璞玉」，並點名有達到這些要求的個股分別是統一超、遠傳、和碩等。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 7則留言
快訊／財報出爐！美股開盤「這台灣大廠ADR」跌破6%
本日美股重點，除了即將到來的聯準會（Fed）利率會議、決定降息與否外，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）、台灣晶圓代工大廠聯電的財報都出爐了，兩者在美股均有ADR，可留意相關股價。今（28）日美股開盤，聯電ADR一度下跌6.81%。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
記憶體漲瘋了！力積電飆出漲停炸量35萬張 「這檔」同步亮燈大噴20.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體族群同步飆漲帶動下，台股大盤今（28）日表現亮眼，加權指數最終收在32803.82點，走揚485.90點或1.50%，成交量1284...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 4則留言
台股觸及32996點！力積電衝第一超過26萬張 中鋼異軍突起爆大量
台股頻創新高，外資連續賣超轉為買超，態度轉進，法人喊進台積電3030元台股今日開盤走高，成交量仍是由熟面孔佔榜，力積電衝第一已超過26萬張，股價大漲近4％；群創、聯電、華邦電、燿華、華新緊跟在後；中鋼爆量成交超過11萬張，股價上漲超過6％。CMoney統計，2026年以來半...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
目標價上調50%！晶圓大廠放量50萬張鎖漲停飆25年新高 旗下「這檔」年營收增281%同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導在AI人工智慧浪潮推動下，先進製程晶片供不應求，野村證券在最新報告中指出，半導體大廠台積電（2330）、三星（Samsung）將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美元指數跳水 新台幣早盤升快2角破31.3元
[NOWnews今日新聞]美元指數再跳水，一度失守96，創下近4年新低，加上台股上漲及出口商月底有拋匯需求，新台幣兌美元今（28）日早盤強升快2角，升破31.3元，一度來到31.292元。美元承壓原因...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4則留言
《台北股市》重電不如BBU 老手推1檔：年賺5股本
【時報-台北電】台積電(2330)董事長魏哲家在法說會上明確表示「不缺單怕缺電」，引發華城(1519)、士電(1503)、中興電(1513)股價大漲，不過分析師許博傑認為，華城最大問題是本益比已經來到40倍，並不便宜，短線雖然可持續作多，但一旦跌破月線就要毫不猶豫退出；就趨勢來看反而更推薦BBU(電池備援系統)股AES-KY(6781)，今年估賺5股本，1千多元股價不算貴。 在台積電法說會上魏哲家直言不諱表示憂心缺電問題，引發重電股或是BBU概念股兩派交鋒。 根據IEA（國際能源總署）報告，全球正步入「電力新時代」，預計用電量將以十多年來少見的速度成長，從2025年全球電力需求大幅增長4.4%，到2025年-2026年分別增長3.3%與3.7%，遠遠高於2015-2023年間平均2.6%的增幅；到了2027年前，全球電力消費預計年均增長近4%，總增幅達3.5兆度（TWh），約相當於每年增加1個日本的用電量。 BBU從選配變標配 許博傑在「鈔錢部署」節目中表示，由於AI對於電壓變動要求很高，以GB300機櫃為例，容不得毫秒電壓變動，也就是說只要跳一下電，整個機櫃就可能出現問題，因此必須要時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
外資驚呼台積3字頭
里昂證券指出，先進製程產能從投資到實際量產所需時間正在拉長，台積電得益於定價改善與毛利率上行趨勢，評價面將愈來愈與輝達靠攏，把推測合理股價一口氣拉上史無前例、令市場驚呼連連的3,030元，甚至隱含台股飛越4萬點期待。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 9則留言
【台達電登基新二哥1】最多一張少賺37萬元！近6萬股東「懼高」搶下車虧大了
台達電（2308）股價直直衝，在上周五寫下1285元新天價後，市值不僅站穩3.3兆元大關，更一股作氣擠下鴻海（2317），正式晉升台股新二哥。不過，股價飆漲不少股東卻抱不住，從一個月前12月19日時股價值波段低點911元，當時股東人數達27.7萬人，至上周五最新數據僅剩21.8萬人，提前下車的6萬名股東最多一張少賺37.4萬元，令人大嘆可惜。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 5則留言
《台北股市》記憶體行家3招教戰 1檔大股東偷賣
【時報-台北電】記憶體族群本周全數出關，法人看好HBM排擠效應、AI PC/手機容量紅利、DDR5與DDR4報價黃金交叉、企業級SSD需求暴增等4大關鍵動能，成為股價核心燃料，超級循環還能支撐股價再攻6~12個月，激勵昨（28）日旺宏(2337)、華邦電(2344)、晶豪科(3006)、力積電(6770)全線亮燈漲停，南亞科(2408)、威剛(3260)、群聯(8299)也是同步改寫新高價。 由於包括三星、SK海力士、SanDisk、西部數據等4家國際大廠，將在29日陸續揭曉財報，分析師林漢偉表示，相關股價表現與財報數據將左右台灣記憶體股走勢，特別是南亞科、華邦電的重要參考基準。 對於記憶體操作策略有三，在1.國際大廠財報利多前可短線操作；2.趁財報發布利多適度減碼，因為大廠財報出爐後，記憶體農曆年前將無太多利多發酵，若財報公布後持續上漲，農曆年前有處置疑慮，可能一路關到農曆年後；3.等2月農曆年後拉回重新布局。 他預期，隨1月底國際大廠財報陸續公布，利多出盡的壓力增加，大戶主力可能會在農曆年前適度減碼，接下來2周可能偏向橫向盤整，雖短線有「參加獎」的機會，但建議等盤中拉回時再介入，不時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
熱門股／資金要逃出了嗎？ 記憶體11檔全解析
記憶體產業持續引領盤面多頭，DRAM、NOR Flash及模組產品價格上漲，吸引市場資金關注。然而，隨著部分個股位階墊高，族群內部分歧加劇，高檔震盪與強弱分流現象浮現。上游原廠華邦電、南亞科扮演產業風向球，模組廠品安、威剛、創見等受惠需求回溫。控制IC大廠群聯、旺宏深耕特定應用，通路商至上代理三星產品，封測廠華東稼動率回升。市場分析指出，記憶體產業正從「全面齊漲」轉向「選股為王」，投資人應聚焦價格續航力與庫存變化，謹慎評估風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
外資撒錢撐盤 台積電、台股雙雙登頂/聯電量能開外掛 成交金額僅次權王/台達電登基新二哥 「含達」ETF全面開趴｜Yahoo財經掃描
美國大型科技股在公布財報前走揚，再加上記憶體、光通訊、太空類股跳漲，帶動標普500指數上漲0.41%、費城半導體指數勁揚2.40%，雙雙續寫歷史收盤新高，那斯達克指數也有上漲0.91%的表現；但健保類股重挫，拖累道瓊工業指數走跌0.83%。市場資金回流科技股，個股表現上，AI與資料中心相關題材持續發酵，推升科技權值股走勢，半導體族群表現尤為強勢，蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、Google、博通、Meta等全數上漲，台積電ADR也隨族群走高1.69%，為相關供應鏈注入信心。亞股方面，區域股市氣氛偏多，日股小漲，韓股走強1.69%續創歷史新高；港股強漲2.58%，陸股同步走揚。 回到台股，今（28）日加權指數大漲485.90點，收在32,803.82點再刷新高，成交金額8,324.17億元，資金動能明顯放大。權王台積電(2330)續衝高天花板價，收1,820元穩居撐盤核心，帶動電子族群全面轉強；盤面焦點集中在半導體與記憶體題材，矽光子、航運相關族群亦獲資金青睞。整體來看，在外資買盤回流、權值股續強支撐下，台股延續價量齊揚的多頭格局。Yahoo財經編輯室 ・ 20 小時前 ・ 11則留言