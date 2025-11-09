市定古蹟西屯張廖家廟秋祭大典隆重登場 見證百年家廟文化傳承

台中市定古蹟張廖家廟9日舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」，上百位宗親依循傳統三獻禮共同緬懷祖德，並為六世祖天與公冥誕祝壽，祈願風調雨順。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市西屯區市定古蹟張廖家廟九日舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」，上百位宗親依循傳統三獻禮共同緬懷祖德，並為六世祖天與公冥誕祝壽，祈願風調雨順、宗族昌盛。民政局長吳世瑋出席活動表示，張廖家廟見證地方開發與族群融合，是宗族團結與敬祖思親的象徵，期盼持續推動文化再利用，讓更多市民瞭解張廖家廟的歷史價值與文化意涵。

吳世瑋指出，張廖家廟為紀念第六世祖天與公而建，創建迄今逾百年，俗稱張廖公廳、廖祖厝或天與公祠及承祜堂，是台中地區廖姓氏族規模最大的祖祠，建築格局嚴謹、雕飾精緻，展現高度歷史與藝術價值，並於民國七十四年登錄為市定古蹟，成為地方文化延續的重要典範。

市定古蹟張廖家廟9日舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」，主祭者行盥洗禮。（記者陳金龍攝）

吳世瑋提到，西屯張廖家廟是日治時期建造的傳統閩南詔安客家式建築，採三堂二過水與環形圍屋格局，斗栱造形多樣精緻，被譽為中台灣祠堂建築典範。

市定古蹟張廖家廟9日舉行「秋季祭祖大典暨天與公冥誕祭典」行降神禮。（記者陳金龍攝）

民政局說，張廖家族源自福建漳州詔安，自清代起積極參與墾拓與水圳開鑿，對中台灣發展貢獻卓著，並奉行祖訓「生當姓廖，死後歸張」，張廖家廟成為族人追思祖德、傳承文化的信仰中心，香火綿延，百年不輟。