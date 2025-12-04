市定民俗飯擔款待全台田媽媽

大坑休閒農場以台南市定民俗「飯擔文化」款待全台田媽媽。

（記者黃文記攝）

記者黃文記∕新化報導

農業部農村發展及水土保持署年度盛事「田媽媽期末聯繫會報」四日在新化區大坑休閒農場舉行，大坑休閒農場以新化山區傳承百年以上的市定民俗「飯擔文化」為主題，推出 「新化大坑尾擔飯擔」飯擔文化宴款待各地農會代表與全台田媽媽品牌業者，透過在地食材打造的美味，延續互助與分享的傳統農村精神。

大坑農場創辦人蔡澄文與執行長蔡佳儒希望透過這場活動，分享大坑家族三代在筍園奮鬥六十年的故事，並展現新化一六八休閒農業區團結共好的精神。蔡佳儒感性分享，大坑農場的故事始於第一代阿公、阿嬤在山坡地上種下的麻竹筍與飼養的土雞；第二代蔡爸與蔡媽接手後，從一磚一瓦開始搭建，將傳統農業轉型為休閒農場；如今到了第三代，則致力於將在地的風土文化推向國際，迎向風土文化轉譯與永續共好的浪潮。

此次宴席中的靈魂料理「龍眼柴燒筍香鹹飯」與「筍香魚肚野菜粥」，正是這份家族記憶的濃縮。農場堅持使用獨特的「蓋土筍」技術，讓竹筍在土堆中依靠濕氣生長，造就了「土內筍」的翠嫩口感。

大坑休閒農場所在的新化區大坑里及鄰近聚落的信仰中心「聖母壇」往年慶典遶境時，家戶有挑飯擔與陣頭、信眾分享的習俗，延續百餘年，近年不但列入台南市市定民俗，三年一科的慶典更是吸引大批返鄉遊子及交陪境廟宇熱烈參與。

大坑農場特別將自家餐廳多款暢銷竹筍料理，展現在這場飯擔文化宴的菜單中。特別以「三代筍園：鮮食陳存」為題，推出包括雙筍鮮排骨湯、焦糖炙香滷筍、猛火爆蒜脆筍等竹筍佳餚。餐宴當中，農場女主人蔡媽還特別加碼，以一道桌邊服務、現淋熱油芡芳（爆香）醬筍蒸魚，搏得現場賓客滿堂喝彩。