市幼家長會授證 魏嘉彥勉勵共同守護幼兒學習環境

花蓮市立幼兒園日前選出第27屆家長委員共23名，十五日花蓮市長魏嘉彥前往幼兒園頒發當選證書（見圖）。家長會的支持是教育重要推手，期盼未來一起攜手同心，為學校校務發展與學生健康成長而努力。

魏嘉彥市長恭喜當選的會長彭鈺茹，副會長蔡雅婷及其他21名家長委員，也感謝家長會歷任會長、顧問、家長委員的協助校務。魏市長也期勉新任的家委會能成為家長及老師的溝通橋樑，並繼續督促幼兒園有更創新活動，持續給孩子更多的教育方向，一起攜手讓幼兒園越辦越好，未來也會持續辦理各項有趣活動，讓每一位孩子都能在這裡快樂成長。

魏市長表示，市公所每年編列逾千萬經費支持幼兒園的各項活動推展及硬體設施的改善，雖然是筆不小的財政支出，但就教育而言，投資在每個孩子身上，是非常值得的，也感謝家長們的支持，放心把孩子交給市幼，市公所會持續打造優質的環境，讓孩子都在快樂中學習及成長。

新任會長彭鈺茹表示，非常感謝各位家長的支持，讓我有機會為市幼的孩子們服務，期望所有家長能當學校堅強的後盾，陪伴孩子創造獨一無二的舞台。感謝魏市長長期關注孩子的教育，並積極改善?學環境，充實設備，未來各校家長會長一定會持續支持學校，協助推動校務工作。

魏嘉彥市長逐一頒發當選證書，花蓮市立幼兒園第27屆家長委員名單：會長彭鈺茹、副會長蔡雅婷、財務長李依倩；委員陳則安、林雅筑、許庭宜、劉彥廷、邱雅寬、廖冠閔、黃茂堤、唐卉潔、王如君、陳晶晶、鄭念樺、譚淑慧、游青青、陳紹齊、秦文輝、唐心縈、黃少宇、吳侑築、?惠霖、李依倩、李美蓉。