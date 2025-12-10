市府上下動起來抓濫丟廢棄物業者 邱于軒：早上才又接到陳情

圖：市議員邱于軒質疑，市府單位從小到大嚴格把關廢棄物濫丟的情況，為何還會接到民眾陳情。（取自高市議會直播）

高雄市議會十日進行「廢棄物清理法、土石採取法相關案件後續精進作為」專案報告，市議員邱于軒質疑，市府單位從小到大嚴格把關廢棄物濫丟的情況，卻又接到陳情，大寮某地出現亂堆的小白山。對此，副市長林欽榮回應，這個是產品。

邱于軒表示，以目前來說，高雄廢棄物的源頭管理，是否還停留在紙上的制度？高雄不是智慧城市嗎？講求ＡＩ很先進嗎？不是有燈塔計畫嗎？那我們現行科技上的實際攔截率、查獲率跟即時的通報速度，具體作為在哪裡？市府要很明確告訴大家數字，且土資場的繞場事件後，後端的足跡真的透明了嗎？

廣告 廣告

林欽榮答詢，目前已經經過精進措施，連續召開很多的會議，高雄分為北、中、南，有各種群組，包括從小單位區公所，一直到警察大隊，群組內都有副秘書長及的人員，一發現狀況隨時通報，各區的民政系統都動起來了。

邱于軒展示圖片並提到，一早又接到民眾陳情，大寮的溪寮發現有白色堆置物，像一座小山，如果大寮區公所也動起來了，不應該有不當堆積的狀況，堆置在農地，和市府的說法根本不一樣，建議市府推動「連坐式管理」，並建立「不適格業者黑名單」。

林欽榮說明，這塊土地是大寮區六筆的土地，經過環保局查明，這個是產品，在一Ｏ六年廢清法修法前就放置，是鐵礦砂。

邱于軒直批，我接到民眾的陳情，沒有人要處理，一年前還沒堆成這樣，我覺得你們一定查錯地方。