市府主動查獲「芬普尼蛋」 盧秀燕籲中央公布流向

【記者陳世長台中報導】台中市議會(18)日進行定期會市政總質詢，市議員黃佳恬關心毒蛋議題，對於市府主動稽查發現問題蛋品給予高度讚許。對此，市長盧秀燕指出，市府同仁主動查緝發現，並已公布毒蛋下游的35家業者，維護民眾權益；對於問題蛋品可能也影響其他縣市，呼籲中央應統整公布所有流向，為全國食安把關。



黃議員表示，芬普尼是一種廣效殺蟲劑，雖可合法用於環境，但禁止使用於食用動物，如雞、鴨、鵝等。若長期大量食用含芬普尼的蛋，可能損害腎臟、神經及甲狀腺。若非市府於11月10日主動稽查抽驗，恐怕至今全國仍未發現有第二批毒蛋，且第二批蛋的芬普尼含量比第一批更高，前者為三倍，後者達五倍，對民眾食安有重大影響。她肯定市府食安處不僅成功守護台中，更為全台食安把關。



盧市長說明，為守護食安，台中秉持負責任的態度，不僅主動查緝，更立即通報並要求下架。昨天也已公布問題蛋品下游流向的35家業者名單。但據了解，問題產品不僅流入台中，也流向其他縣市；這些資訊並不難查，相關交易都有紀錄，她認為相關單位應盡快公布受影響的縣市，讓當地民眾了解並妥處，「讓民眾安心是中央與地方共同的責任！」



衛生局長曾梓展指出，市府會持續積極到各個場域稽查食安，包括市場與流通販賣業，及早發現問題；尤其針對芬普尼蛋，也將評估提升稽查頻率，讓食安風險降到最低。