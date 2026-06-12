市府兩工程獲公共建築園冶獎

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台南亞太國際棒球訓練中心二期工程榮獲今年度公共建築類建築園冶獎。(工務局提供)

（另開新視窗）

記者翁順利∕台南報導

市府工務局代辦興建的「台南亞太國際棒球訓練中心二期工程」及「學甲多功能教育園區」，雙雙榮獲今年度公共建築類建築園冶獎，展現台南市公共工程在規劃設計、施工技術及空間營造上的卓越成果。

工務局表示，台南亞太國際棒球訓練中心二期工程包含可容納二萬五千席觀眾的成棒主球場、三千席副球場及跨距達五十一公尺的無柱室內投打練習場，為全台規模最大的複合式棒球訓練空間。工程自一０八年啟動設計施工，面對疫情及缺工挑戰，仍順利完成建設。整體規劃以「預鑄工法」、「高效排水系統」、「棒球與建築專業整合」及「場域與自然環境共融」為四大特色，大量採用工廠預製鋼構及預鑄混凝土構件，有效提升施工品質、安全性及工期穩定度。

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在專業場地設計方面，球場地下建置魚骨狀透水管系統，搭配高孔隙率清碎石及砂層結構，大幅提升排水效率，即使遭遇強降雨仍能迅速恢復場地使用，園區並串聯台灣歷史博物館與忘憂湖景觀，將運動設施與自然環境、人文地景充分結合。

同時獲獎的學甲多功能教育園區，則以動物福利與生命教育為核心理念進行規劃，邀請熟悉動物習性的獸醫師共同參與審查，並參考各地收容設施經驗，打造兼具收容、教育及互動功能的創新園區。園區入口設置寵物造型花園，主體建築教育館以柔和曲線勾勒外觀，空間配置「犬貓入園」、「例行維管」及「民眾認養」獨立動線，有效降低干擾，提升動物照護品質與認養環境。

此外，四棟收容館採有機建築的配置設計，可降低沿海強風影響及動物間相互干擾，並擴大綠地活動空間，館舍排水設施採不鏽鋼材質設計，有助維持收容環境清潔與動物健康。