市府到國會！賴瑞隆30年政治路拚高市長

民進黨立委賴瑞隆確定角逐2026高雄市長大位！細數過往30年政治路，除了當3屆立委，在這之前也在時任高雄市長陳菊麾下擔任新聞局跟海洋局長，邀五月天代言高雄，也策展黃色小鴨，如今正式投入市長選戰，立院好戰友兼國小高中同學、立委吳思瑤分享賴瑞隆畢業照，為他加油打氣。

賴瑞隆（右）從政務官轉戰立委，身受前高雄市長陳菊（左）提拔，如今將代表民進黨出任2026年底的高雄市長選戰。

立委吳思瑤：「可以看到18歲青澀的賴瑞隆，還有18歲還是小思瑤。」

立委賴瑞隆即將角逐2026高雄市長，好同事立委吳思瑤翻開高中畢業紀念冊，秀出賴瑞隆的畢業照，笑說兩人緣分很深。

立委吳思瑤：「國小同學、高中同學，國會幕僚我們也是同梯，然後在同年2016選立委，一路當戰友，我看到他一路以來的努力，我非常的驕傲，同學加油。」

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆：「我今天也把這樣的祝福能量過來給林俊憲委員，希望林俊憲能夠順利過關，就像吳思瑤給賴瑞隆能量一樣，賴瑞隆今天也給林俊憲能量。」

初選結果剛揭曉，賴瑞隆（左）馬不停蹄趕到台南陪林俊憲（右）車掃。

初選結果剛揭曉，賴瑞隆馬不停蹄趕到台南陪林俊憲車掃，從政30年賴瑞隆常說自己是菜市場小孩，運動神經發達，學生時期鉛球國手身分，大學也是排球校隊，學校運動會拿下鐵餅、鉛球雙料冠軍，也為從政之路奠定耐挫力，從蘇貞昌國會助理開始，政治路橫跨中央跟地方。

2016年立委當選人賴瑞隆（2016.01.22）：「瑞隆感謝大家。」

跟妻子牽手鞠躬謝票，2016年賴瑞隆以政務官身分轉戰立委就當選，從市府團隊踏入國會殿堂，背後少不了時任高雄市長陳菊大力支持。2010年擔任新聞局長，邀五月天擔任城市代言，2013年再把黃色小鴨帶進高雄，創下全台首展紀錄。

賴瑞隆的從政之路，從擔任蘇貞昌國會助理開始。

時任高雄市新聞局長賴瑞隆：「380到390萬人次來到小鴨來參觀。」

策展黃色小鴨、邀五月天開唱，接著當海洋局長，再連任3屆立委，如今黨內初選順利過關，接下來要與藍營對決，力拚綠營在高雄繼續執政。

