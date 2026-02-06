市府加強春節交通疏運 祭多項公車優惠

農曆春節將屆，市府公布一一五年台南市春節交通疏運訊息，希望所有人快樂出門、平安回家。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

農曆春節九天假期即將到來，市府邀集各單位，針對台南市各大景點，研擬交通疏運計畫，讓民眾至台南行春、訪親友，都可以暢通無阻，快樂出門、平安回家。

市長黃偉哲表示，台南於假日期間皆湧入大量觀光人潮，為提供順暢交通環境，由交通局擬定交通疏導及相關配合措施，希望能有效紓解過年期間各景點交通問題。

交通局指出，春節期間，市府祭出多項公車優惠，包括持市民卡可免費搭乘市區公車（０～９０５路；但３３、１１１、１６８、及高鐵快捷公車Ｈ３１除外）及雙層巴士二十四小時、九十九元，其餘路線持電子票證基本里程免費、轉乘優惠等優惠，各項優惠詳情可上大台南公車官網查詢，而除夕當日七時以後班次停駛，高鐵假日班表全天營運。交通局也印製「一一五年台南市春節期間交通疏導訊息」宣導摺頁，民眾可至多處地點免費索取。

為即時處理春節期間交通問題，交通局從初一至初六開設「交通疏運指揮中心」，監控各主要道路車流情形，即時因應處理各種交通問題，而YouBike租借系統服務不中斷，若自行開車請放置在各處停車場，歡迎民眾以「搭乘公車、騎自行車、步行」方式，慢遊台南。

七十餘處民營停車場全年無休，照常收費，其餘公有路邊、路外停車格位，十六至十九日，暫停收費，停車繳費可至各超商門市繳費，民眾可至交通局網站https://traffic.tainan.gov.tw/等查詢。