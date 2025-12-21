市府取經福岡 精進減防災經驗

基市消防局參訪團隊到日本福岡進行交流。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

為強化城市防災韌性並精進消防應變作為，基市府十二月中旬由秘書長方定安率隊，與消防局長游家懿、國立海洋大學顧承宇特聘教授兼副校長顧承宇教授，劉芷妤教授及多位消防與防災專業人員，前往日本福岡縣及周邊地區，進行防災與消防制度的專題參訪交流。

這次行程主要在於地方政府防災治理、消防廣域化整合、指揮管制系統，以及災害應變等實務經驗，作為精進基市防災政策的參考。參訪團首先拜會福岡縣大川市役所與大川市議會，就地方自治體在防災政策推動、社區防災組織建構及災害應變等議題進行交流。

在消防及防災的實務方面，參訪團前往大川消防署、久留米廣域消防本部，實地了解日本在消防廣域化的組織運作與救災協調機制。消防單位指出，在跨行政區整合下，透過人力、車輛與專業資源分享，可以有效提升大規模災害與多點事故的應變能力，對於都會型及區域型災害應變具有參考價值。

消防局參訪國土交通省九州地方整備局筑後川河川事務所，由所長塚原隆夫接待，詳細介紹日本推動「流域治水」的政策理念與實務作法。透過長期且持續的投入，如同「石上三年」般累積制度與技術能量，將河川治理、土地利用、防災資訊共享及跨機關合作整合推進，有效降低洪水風險，並兼顧「減災」與「防災」目標，為因應近年頻發的極端降雨與河川治理課題，提供了極具參考價值的實務經驗。

消防局長游家懿感謝日本大川市及基隆青商會，參訪過程對於極端氣候對社會帶來的影響，有更深刻體認。