市府啟動水電與結構安全檢查 張善政：陪攤商把南門市場撐起來
桃園市長張善政昨(7)日在臉書發文指出，針對日前南門市場火災後續復原事宜，市府團隊已立即展開協助行動，並啟動「水電安全檢查」與「結構安全體檢」兩大作業。他表示，雖因議會總質詢無法親自出席攤商會議，但已在會後第一時間向相關單位了解攤商需求，要求各局處儘快協助處理，讓受損攤商能盡早復業，強調「能快，絕不浪費一分一秒」。
張善政說明，南門市場受損情況大致可分為兩類：未受損或結構安全的攤位，在確認無虞後將優先復電，方便攤商清理環境、盡早開業；至於嚴重受損的區域，將依結構檢測結果進行拆除與重建。此外，市府也同步評估「中繼市場」與「臨時復業」兩種方案，若找到合適地點，將規劃臨時攤位與設施供營業使用；若採原地復原，則會設置簡易帳棚與臨時水電，協助攤商短期復工。
他指出，市府會持續與攤商代表溝通，找出最妥適方案，並由環保局加強市場周邊消毒及清運廢棄物作業，全程依結構檢測結果逐步推進。他強調，重建過程將秉持「安全、效率、彈性」三原則，讓攤商與市府攜手面對挑戰，早日讓南門市場「熟悉的叫賣聲與生活日常」重回桃園人的記憶。
