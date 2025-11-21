市府團隊對原鄉的努力 高忠德與族人感觸深刻

市議員高忠德表示，近三年對陳其邁市長及市府團隊對原鄉的努力，讓他與族人感觸深刻。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員高忠德廿一日總質詢表示，近三年對陳其邁市長及市府團隊對原鄉的努力，讓他與族人感觸深刻，他要求原民會說明近年市府針對原鄉地區有何作為？

高議員指出，桃源區幸福巴士2.0歡喜上路，感謝交通局協助解決偏鄉民眾就醫、生活所需。此外，因應使用電動車人口增加，他建議於二集團、梅山口及杉林大愛等原民地區重點觀光停車場，建置充電樁。

桃源區簡易自來水示範區爭取成功，高議員感謝市府重視並爭取爭取六百一十萬元經費，他說，目前委由區公所執行，提醒市府於設計規劃及施工前皆要舉辦說明會，落實督導、管理、追蹤；經發局允諾辦理。

此外，高議員感謝市府爭取六百卅三萬元經費，推動梅山里綜合運動場跑道改善建設計畫，但礙於人力量能不足，他關心能否於明年第二季如期完工？

豐潮活動圓滿落幕，高議員指出，近三年經費逐年降低，廠商攤位卻相當踴躍，今年兩天攤位總營收超過八百八十萬元，期盼明年會更好。陳市長表示，樂意支持原住民各項活動。

立委高金素梅質疑高市府忽視原住民權益，高忠德也為此論述表達遺憾，強調高金委員不了解高雄市府和原住民族人。