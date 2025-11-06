市府報告稱防疫成效顯著被罵翻 盧秀燕駁：中央地方攜手完成病毒不外流任務

台中市專案報告提及防疫成效顯著，綠轟卸責。盧秀燕說，這階段中央地方合作，病毒不外流，任務完成。（圖：中市府提供）

全國豬隻禁宰禁運今天（6日）中午起陸續解封，台中市府提送議會非洲豬瘟專案報告中表示，市府及時拆彈，防疫成效顯著，究責部分，懲處2名基層員工，遭綠營砲轟。對此，台中市長盧秀燕表示，將疫情鎖在案例場，病毒不外流，中央地方攜手完成任務。農業部次長杜文珍強調，接著工作目標是重回非洲豬瘟非疫國。（寇世菁報導）

非洲豬瘟中央前進應變所6日上午召開記者會，杜文珍表示，中央宣布6日中午12點起，活豬可運輸，7日凌晨起，恢復拍賣屠宰屠體運輸，謝謝全國養豬戶和民眾配合，病毒控制在台中案場，雖然清零，防疫工作還沒結束，包括肉品市場、屠宰場的消毒清潔，人員管制更重要，中央災變中心未撤除，因為下階段目標就是完成所有監控措施，申請重回非洲豬瘟非疫國。

廣告 廣告

盧秀燕率副市長鄭照新及相關局處首長與會說明，媒體詢問，日前盧秀燕在市政會議說市府即時拆彈，市府提送議會專案報告也說，市府防疫成效顯著，行政究責只懲處2名基層員工，民進黨議員砲轟卸責。對此，盧秀燕表示，非洲豬瘟中央前進指揮所的任務，就是把疫情鎖在案例場，病毒不外流，中央、地方攜手完成任務，6日中午起逐步解封。

至於，懲處名單只提及2基層人員，鄭照新表示，這是錯誤訊息，目前還在調查，懲處名單尚未公佈。報告中強調，豬隻禁運禁宰即將開放，但台中市防疫沒減輕，反而加嚴，在案例場管制、豬場訪視，都會持續進行。

記者會後，杜文珍致贈中市府越光米，象徵非洲豬瘟疫情要清光光，力拼重回非疫國。