市府尾牙辦桌 寒士歲末暖心

姜淋煌副市長到場支持街友，親自送上新年祝福及紅包、物資等。（社會局提供）

記者王勗∕台南報導

農曆春節將至，為讓街友在年節前夕感受到社會關懷與溫暖，社會局卅日與慈聯基金會攜手台灣武廟志工協會，於北區大豐里活動中心舉辦尾牙辦桌，邀請街友圍爐並發放民生物資、禦寒衣物及春節紅包等。副市長姜淋煌代表市長黃偉哲出席關懷，感謝各界支持為街友送上實質支持與滿滿祝福。

南市府昨日於大豐里活動中心辦理街友尾牙辦桌，副市長姜淋煌特別出席關懷弱勢族群，頒發感謝狀予台灣武廟志工協會、台灣茶文化協會、睿生光電、台南市行善協會、台南市立醫院、北區衛生所、北區大豐里活動中心及珈甫企業等協助單位。

現場安排Ｘ光車及義剪服務，照顧街友健康與生活所需，市長黃偉哲表示，目前南市列冊街友人數計二九０人，超過半數街友露宿於街頭，平日由社會局及街友生活重建中心社工人員持續提供關懷訪視、生活協助與資源連結服務。

北區區長潘寶淑偕同五分局副分局陳柏宇等人前往北華里謝姓獨居老人家中探視，令老人感動而落淚。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

北區公所集合區內公益社團組成「歲末寒終關懷弱勢送愛心行善團」，三十日在北華里活動中心舉辦「歲末關懷弱勢及獨居長者活動」，包括開基玉皇宮在內的宮廟、公司行號與社團聯手集資，在農曆年前送上溫暖與祝福，關懷總金額達三十四萬九千八百七十五元。

為讓轄內獨居長者及弱勢家庭感受社會的溫暖，北區公所媒合市議員蔡麗青、冠美塑膠總經理鍾登凱捐贈現金一十一萬一千元，挹注關懷資源。合興里長吳承芳及國興社區發展協會莊平和顧問等人善款捐贈本區獨居長者養生禮盒，期盼長者在歲末寒冬中能安心養身、健康過年。好緣善意會捐贈每份價值六百元的生活物資，關懷北區「邊緣」弱勢家庭，減輕生活壓力；另由開基玉皇宮捐贈現金七萬九千兩百元，協助北區弱勢家庭及邊緣戶。

此次共嘉惠一百一十一位位獨居長者及一百三十二位弱勢家庭，這是北區第二年的歲末關懷行動，有鑑於人口老化，且獨居長者愈來愈多，昨天並偕同警五分局副分局長陳柏宇前往三位獨居長輩家中做實際關懷，並致贈每位長者一千元紅包及養生禮盒，當來到北華里佑民街謝姓阿嬤住處時，她看到這麼多人來訪視，當場淚如雨下。據了解，主因阿嬤兒女都在北部，甚少回來探視，看到這麼多人關心，非常感動。