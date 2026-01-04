市府廚餘機補助 3天逾4000戶申請

下載台中通APP即可申請廚餘機補助。

▲下載台中通APP即可申請廚餘機補助。

台中市政府領先全國推出的「115年家用廚餘機補助計畫」自1月2日開放申請以來反應熱烈，上線短短3天即吸引超過4,000戶完成申請，不僅帶動家電通路銷售成長，也在各大社群平台掀起討論熱潮。經發局長張峯源表示，市府補助政策搭配在地業者加碼優惠，讓廚餘機成為年初最夯的環保家電，也意外成為不少家庭口中的「生活救星」。

經發局指出，不少市民在社群平台分享實際使用心得。在Facebook知名「台中在地媽媽交流社團」中，有網友發文表示：「以前每天追垃圾車、還要忍受廚餘臭味，自從申請市府補助買了廚餘機，廚房真的清爽很多！」引發大量共鳴。下方留言更幽默直呼：「這台根本是『婚姻救星』，不用再為誰去倒廚餘吵架。」也有網友分享善用賣場特價搭配市府補助，「價格幾乎打到對折，真的像不用錢一樣！」輕鬆有趣的貼文持續帶動新一波搶購潮。

經發局說明，此次補助採全線上、全面數位化方式，市民可透過「台中通（TCPASS）」APP或網頁完成申請，流程便利快速。