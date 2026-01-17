市府或國防部？台中會展中心二期誰的地 白營攤資料打臉賴清德

台中百工百業博覽會16日於台中國際會展中心盛大開幕，賴清德總統、市長盧秀燕出席剪綵儀式。（陳淑娥攝）

民眾黨台中市議員北屯區參選人吳皇昇17日拿出市府公開資料，打臉賴清德總統「台中會展中心二期的地是國防部給的」說法。（吳皇昇提供）

台中百工百業博覽會昨（16日）在台中國際會展中心開幕，市長盧秀燕致詞時提及會展中心二期（西側）是市府的地，但沒錢可蓋，希望中央協助。賴清德總統上台卻說「土地是國防部給的」，更向來賓討掌聲。對此，民眾黨中市黨部發言人吳皇昇17日拿出公開資料嚴正駁斥，市府是透過「有償撥用」，斥資147億餘元向中央購買，痛批賴總統「耍嘴皮」。

盧秀燕昨天在台上表示，會展中心一期（東側）為台中市府自地自建，斥資88億元，接下來還要蓋二期（西側），也是市府的地，不過市府也沒有錢，需要中央補助。

賴清德上台致詞時則釋出善意說，套一句過去年輕人常講的話，「過去我們沒有緣分一起參與，但未來我們希望能夠共襄盛舉」，但他接著說，稍微修正一下，土地是國防部給的，也給國防部熱烈掌聲。

吳皇昇今天表示，根據市府公開資料與歷史紀錄，水湳經貿園區（含會展中心）用地雖原屬空軍水湳機場，但早已移交國有財產局。中市府為了取得土地開發，透過「有償撥用」斥資147億餘元向中央購買，後續更投入龐大經費進行徵收與建設。

吳皇昇質疑，賴總統將市府耗資百億購地的沈重負擔，輕描淡寫說成是中央的恩賜，這不僅是認知上的嚴重謬誤，更是對地方政府努力的抹煞，「每一分錢都是市民的血汗錢，何來『國防部給的』之說？」。若總統連基本事實都搞不清楚，不僅顯得格局狹隘，更讓人質疑中央政府對台中的漠視到了「睜眼說瞎話」地步。

吳皇昇進一步批評，賴總統面對地方建設經費不足困境，不支持也就罷了，竟還在典禮上「耍嘴皮」，將地方建設補助與立法院的中央總預算案掛鉤，暗示「先過預算才給錢」，這種充滿政治算計的發言，完全無視台中市民的實際需求。

