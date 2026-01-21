市府拍板興建龍潭運動中心、龍潭體育園區試營運 張善政市長：有效補足在地運動設施量能

桃園市府拍板興建龍潭運動中心、龍潭體育園區試營運，張善政市長：有效補足在地運動設施量能。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政二十一日上午主持市政會議時表示，市府經過審慎評估，已正式拍板將龍潭國民運動中心設置於龍潭運動公園。張善政指出，龍潭區人口已接近十三萬人且持續成長，為桃園重要的發展區域之一，設置國民運動中心可有效補足在地運動設施量能，進一步提升市民運動休閒品質與健康生活。

張善政表示，龍潭運動公園具備交通動線順暢、用地條件單純等優勢，且多為公有土地，無須進行大規模土地徵收，整體推動條件成熟，故成為國民運動中心設置基地。市府將隨即啟動相關規劃作業、推動建設流程，確保工程順利進行，盡早為龍潭鄉親提供完善且多元的運動空間與服務。

另外，張善政會中也宣布，改善優化後的龍潭體育園區預計自一月三十日起展開為期七天的試營運，率先開放一、二樓體適能中心及撞球場等設施，邀請在地市民實際體驗並提供意見，作為後續調整與精進的重要參考。

張善政強調，龍潭國民運動中心與龍潭體育園區屬不同定位、相互補充的運動設施，未來無論是改善後的既有場館，或新建完成的國民運動中心，市府都將持續完善龍潭地區運動服務體系，打造更完整、多元且友善的運動環境，滿足市民各年齡層的運動需求。