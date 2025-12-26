市府捷運站丟汽油彈、持刀「高強度演練」畫面曝 蔣萬安預告：明年1月擴大辦理

台北市政府於今天下午1時於市府捷運站及轉運站，進行高強度危安演練，模擬汽油彈攻擊、無差別傷害及大量傷患等多種情境。（圖／鄒保祥攝）

北捷19日發生無差別攻擊事件，釀4死11傷，引發社會恐慌。台北市政府今天（26日）下午選在平時人潮眾多的捷運市政府站及轉運站，進行高強度危安演練。演練情境設定為2名歹徒在捷運月台層丟擲汽油彈，隨後跑到轉運站持刀攻擊民眾，捷運與警消單位隨即壓制嫌犯、救護傷患。蔣萬安強調，市府將不斷檢視現有的防禦機制，並提出各項精進作為，確保市民安全。

台北車站、北捷中山站19日發生震驚社會的無差別攻擊事件，事發至今一個禮拜，台北市政府於今天下午1時選在捷運市府站B1大廳層、市府轉運站購票櫃臺前、市府站2號出口外側人行道進行高強度維安演練。

演練開始前15分鐘，北市府也在捷運半徑0.5公里發送細胞簡訊，提醒民眾注意，簡訊內容提及，「[演練][疏散避難]捷運市政府站發生重大災害事件，請民眾保持冷靜，聽從現場引導，迅速離開現場並前往安全區域。臺北市政府1999」。

而這次演練情境模擬歹徒在捷運市府站月台層丟擲汽油彈，並對手扶梯與樓梯處的旅客發動攻擊，歹徒隨後逃竄至市府轉運站持長刀攻擊民眾等多種情境，完整檢驗通報、疏散、現場制伏與醫療後送等流程，提升跨局處間的協作能力。

這次演練情境模擬歹徒在捷運市府站月台層丟擲汽油彈，並對手扶梯與樓梯處的旅客發動攻擊。（圖／鄒保祥攝）

演練模擬完整檢驗通報、疏散、現場制伏與醫療後送等流程。（圖／鄒保祥攝）

捷運及消防人員疏散旅客。（圖／鄒保祥攝）

演練結束後，蔣萬安說，1219事件後，民眾搭乘捷運心情確實都非常緊繃，因此今天實際安排操作高強度演練，不管是從捷運車廂、月台，一路到轉運站，到戶外大量傷患的檢傷以及後送，每個環節都不遺漏。

本次演練模擬歹徒隨機攻擊，捷運與警消單位隨即展開傷患救護與犯罪現場壓制處理。（圖／鄒保祥攝）

台北市政府於捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練，施行持刀歹徒無差別攻擊之應變處置 。（圖／鄒保祥攝）

此外，為持續提升大眾運輸安全量能，蔣萬安宣布，市府已規劃於明年1月於台北車站擴大辦理演練，並於農曆年前啟動跨縣市聯防演練，以不同規模與範圍的模擬情境來強化接軌機制。

蔣萬安進一步說，目前捷運保全及捷警的裝備已陸續升級，並將加速採購防暴鋼叉、電擊棒等必要器材，提升第一線人員在面對突發危安事件時的自我防護能力。

台北市政府於捷運市政府站、市府轉運站及鄰近場域進行危安演練，施行持刀歹徒無差別攻擊之應變處置 。（圖／鄒保祥攝）

蔣萬安強調，市府將不斷檢視現有的防禦機制，並提出各項精進作為，以確保市民安全。（圖／鄒保祥攝）

蔣萬安強調，市府將不斷檢視現有的防禦機制，並提出各項精進作為，以確保市民安全。市府也會特別針對年底各項大型活動，不管是跨年，一路到年貨大街，甚至到農曆年後，都不會鬆懈，將持續維持維安。



