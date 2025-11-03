▲市府推動可負擔住宅 市議員彭俊豪：應謹慎擬定「市場機制管理」。（圖╱議會提供）

桃園市政府計畫推行「可負擔住宅」，降低購屋門檻，最快明年上路。市議員彭俊豪市政總質詢中指出，雖然政策設計已有目標群體、價格、地點及購售機制，但真正重點應在「市場機制管理」，忽略此點再討論其他，恐本末倒置。

市議員彭俊豪表示，市府採取「去商品化」及「封閉式買賣」方式調控市場，但仍有多項問題待釐清。首先，「封閉市場」如何確保限縮於自住者及年輕育兒家庭？需建立查核機制，防止以他人名義購買或投機。其次，回購公式如何訂定？若回購價格過高，恐形成政府炒房；過低，則損及民眾權益。

房屋資訊透明也是關鍵，彭俊豪議員說，包括「實坪」與「虛坪」差異，以及社區公設管理與維修責任。若社區設置公托、公幼等福利設施，市府如何安排分攤成本及維護安全，都是必須考量的問題。

此外，彭俊豪議員提醒，建商共同開發或回饋政策，需考量不同經濟條件族群融合及後續社區管理，否則售出當下助長投機，管理階段易出問題。房屋年限與後續更新也是挑戰，超過 40 年可能成老屋，所有權狀況複雜，市府如何介入仍待規劃。

彭俊豪議員強調，雖新加坡組屋成功案例值得參考，但無完美模式，仍需隨時間調整政策。他提醒，可負擔住宅若推行不慎，可能反壓縮社會住宅量能，市府必須完整規劃與風險評估，才能真正達成「可負擔」目標。

