市府推動認養澄清湖球場 副議長促運發局做好準備

副議長曾俊傑要求運發局應做好認養澄清湖球場相關配套，讓認養案早日成真。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高市副議長曾俊傑六日質詢表示，市府為了推動認養澄清湖球場，上個月中旬推出「澄清湖運動休閒專區」公辦都更招商說明會，而台鋼方面也有參與並表達興趣；他要求運發局應做好相關配套，讓認養案早日成真。

曾副議長說，台鋼方面明確表示有意願參與投標，而案子的收件截止是明年二月廿五日，目前仍在投標階段。他認為如果台鋼落腳澄清湖園區，可確保球隊十年不會離開，而台鋼也會變成對球場投資最高，且對球場與附屬設施最有完整控制權的球團。

對於黃線捷運的經過園區，曾副議長認為應當是招商一大賣點，但問題是黃線完工日期延後到二○三四年，加上財劃法修正後中央對地方的補助大幅減少，黃線捷運是否能真的如期全線通車？讓人擔憂。

曾副議長說，這個公辦都更案很明顯是針對台鋼而來，但還是請運發局要做好相關配套，確定能順利推動完成。

此外，高流中心最近已經成為高雄市最有名的地標之一，但去年度是虧損八百餘萬元。高雄市最近狂推演唱會經濟，高流中心也是場地之一，為什麼仍然營運入不敷出？他要求文化局要督促加油，至少也應損益平衡才是。