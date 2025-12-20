市府擬推一中商圈友善環境計畫 地方意見分歧

下午2時不到街頭已經人山人海，台中市北區一中街幾乎被人潮淹沒，車輛更是難以進入。台中市府為了解決一中商圈人車混雜問題，打算推動行人徒步區等友善環境改善計畫，消息曝光民眾反應不一。

機車騎士鄭小姐表示，「變成不會常來，因為你難停車，你找個停車位要找那麼久，你也怕被開罰單。」

攤商蔡老闆則說：「送貨的啦，或者什麼早一點時間，他會有時候開得滿快的。」；記者問，「所以您贊成？」，蔡老闆表示肯定。

機車騎士擔心原本停車問題會加劇，攤商則認為有助於提升交通安全，台中市府近期召開地方說明會意見分歧，擔心改變消費者習慣影響客源，以及施工期間無法營業等問題。當地民代認為，市府應該提出改善後預期增加的人潮與商機等數據才能服眾。

民進黨台中市議員陳俞融指出，「讓人車交雜的狀況能夠獲得改善，市府也應該拿出具體的數字，讓改善後預期增加的人潮跟商機能夠持續增加，不是讓一中商圈變得沒落。」

台中市養工處北北屯工程隊隊長陳翰霆說明，「同步向中央爭取改善的經費，配合停車位的調整來引導停車秩序，本計畫目前為整體規劃階段，建設局將回應民眾需求，持續推動檢討。」

台中市府表示，行人友善計畫一中商圈民調以「太平路」沿線支持度最高，後續將向中央爭取經費，同步改善當地停車問題、降低商家營運影響，持續傾聽民眾聲音滾動檢討。