市府攜手華碩打造AI City

台南市政府二日在「2025 AIHPCcon台灣AI超算年會」宣布與華碩電腦合作，由台南市長黃偉哲與華碩共同執行長胡書賓簽署「全台首座AI City示範城市」合作備忘錄，國際大廠ＡＭＤ亦同步響應支持。隨著ＡＭＤ研發據點正式落腳沙崙，三方將以ＡＩ發展為核心，從市民需求出發，共同推動台南下一階段的城市治理與產業創新藍圖。

市府表示，ＡＭＤ進駐帶來的技術磁吸效應，再加上台南具備全國最完整的綠電與國網中心網路節點優勢，使台南成為發展ＡＩ的理想基地。

由華碩電腦領軍，結合工研院及超過八十家產學研夥伴組成的「智慧機器人應用ＳＩＧ（Special Interest Group）」是此次合作的重要力量。機器人是ＡＩ落地的重要載體，南市府已規劃完整產業聚落藍圖，未來將推動柳營科技工業區第三期擴建為「智慧機器人產業園區」，結合柳營在地強大金屬加工與精密機械的「隱形冠軍」聚落，並與ＡＭＤ進駐的沙崙ＡＩ產業生態園區連結，形成「沙崙研發、柳營製造」的雙引擎架構，進一步打造台南為南台灣最重要的機器人研發與生產重鎮。

黃偉哲表示，台南近年積極推動ＡＩ教育，日前「總統盃ＡＩ素養爭霸賽」中，國小與國中學生以ＡＩ解題並跨組競賽，其中偏鄉國小組更是表現亮眼，凸顯台南在ＡＩ素養教育上的累積已開始展現成果。