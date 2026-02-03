市府旁土地公廟參香！江啟臣拒談協議內容 祈求3件事

立法院副院長江啟臣3日特別前往台中西屯惠來福德祠參香，祈求市政順利。（江啟臣提供）

台中西屯惠來福德祠鄰近台中市府及市議會旁，是政商必訪的土地公廟，表態爭取國民黨內提名的立法院副院長江啟臣3日特別前往參香，祈求市政順利、從政同志政通人和、市民朋友心想事成。

面對與黨內立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」，江啟臣日前已簽下黨中央的提名協議，但面對協議內容，包括黨中央所提出的時間點及民調方式，江啟臣至今堅持不對外透露，強調由黨中央說明。

今天是農曆16日，江啟臣一早特別前往惠來福德祠參香，他受訪表示，惠來福德祠是一個蠻具代表性的土地公，剛好就在市政府、市議會旁邊，自己來祈求市政順利、從政同志政通人和，以及市民朋友心想事成。

陪同參香的立委廖偉翔表示，惠來土地公取之於社會、用之於社會，每年都贊助，不管獎學金也好、公益也好，今年台中市燈會也贊助50 萬，長年香火鼎盛，特別感謝福德祠管理委員會。

