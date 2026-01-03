市府檢討風災經驗 聚焦人本

市府跨局處檢討今年風災經驗，建議設微電網應變。（市府提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市去年接連遭受風災重創，市府跨局處日前閉門舉行專家會議深入檢討風災經驗，災防辦公室彙整資訊後，三日公布成果，指出專家確認今年防災特色聚焦「人本」，強化避難收容已有成效，有必要建置微電網，以防範未然。

年度災害防救專家諮詢委員會，會議跳脫傳統工程思維，改以「疏散撤離與避難收容之精進作為」為核心，針對「丹娜絲颱風及０七二八豪雨期間發生的複合式災害進行深度剖析，邀集中央氣象署、成大防災研究中心，探討如何透過軟體應變實力的提升，落實以人為本防災目標。

會議主席黃偉哲市長表示，面段氣候變遷風險，防災不能僅依賴工程手段，更需強化軟體應變，今年發生了大規模電力中斷與特殊災損，未來的防災重點在於「人」的安全，目前全市已完成六百四十九台發電機配置，並建立跨區聯防機制，透過優化基礎電力設施與更新淹水需潛勢圖資，確保在災害發生時，第一線區公所須維持運作，迅速結合農用機具與管筏等多元運具協助撤離，解決淹水區交通受阻問題，做好準備。

多位專家委員提出具前瞻性的具體建議：

一、強化電力韌性，建置微電網：應利用臺南綠能優勢建置「區域型微電網」，除現行併入中央電網模式外，更要確保災害發生時地方具備獨立供電能力，提升面對大規模災害的電力韌性。

二、落實風險溝通，建立合理期待：政府在宣傳防災成效的同時，應同步向民眾說明工程限制與可能存在的「殘餘風險」，透過清楚的風險溝通協助社會建立合理期待，降低災時因落差產生的民怨。

三、以「生活圈」思維規劃避難：應跳脫行政區界線，改以民眾實際的「生活圈」來重新檢視疏散撤離路線與集結點，並加強地圖導引與標示，讓市民在災時能憑直覺迅速辨識正確去向。