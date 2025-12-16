市府獵戶科技簽約強化AI科技應用

市府十六日與獵戶科技公司簽約，強化台南AI科技應用的範圍。

記者翁順利／台南報導

因應人工智慧（AI）產業快速發展，台南市政府為推動科技新都願景，十六日在市長黃偉哲見證下，由經濟發展局長張婷媛與具備次世代科技、空間位置感知及智慧城市研究專業的獵戶科技公司執行長柯承佑簽署合作備忘錄（MOU），正式宣告雙方攜手深化 AI 科技產業合作，為台南智慧城市發展再添新動能。

黃偉哲表示，獵戶科技公司已成功取得國際指標性的新加坡樟宜機場專案，負責建置高密度人流環境下的旅客定位與導航系統，顯示其技術已獲得國際頂級機場的高度認可，市府期盼將獵戶科技這項國際級技術導入台南公共服務場域，優先協助身心障礙者及行動不便族群。

經發局表示，台南在AI領域、智慧城市、機器人聚落的發展上不遺餘力，從沙崙智慧園區起步，已引入智慧綠能示範場域、智慧共桿、AI產業專區等，並積極協助AI相關技術的發展、實證、落地，市府將持續招商引資，積極爭取，全力協助業者將相關技術於台南發展。歡迎全球、國內優秀Al領域技術及服務導入台南，攜手引航台南科技新城市。