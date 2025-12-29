市府盼中央速完成基捷經費審議 以利時程推進

基隆捷運從先期工程出發，期盼中央能儘速完成經費審議。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市政府交通處表示，由於目前基隆捷運工程經費仍由中央審議中，市府與新北市政府已取得共識，將優先推動先期工程，以確保整體建設時程不受影響，並排除主體工程障礙；同時也期盼中央能儘速完成經費審議作業，讓基隆捷運建設能如期推進。

市政府近日召開「基隆捷運推動專案小組」第41次會議，並就基隆捷運先期工程推動情形及開工典禮籌備事宜進行說明。

市府交通處表示，先期工程為基隆捷運的重要起點，為利後續捷運主體工程順利進場，基隆市政府攜手新北市政府，先針對SB19站址百福公園周邊辦理擋土牆整治作業、捷運沿線周邊植栽移植等工作，以因應捷運主體工程之需求，並降低對百福公園及基隆市實踐路兩側的影響。

此次會議特別邀請國立臺灣大學土木工程學系廖慶隆教授進行「都市軌道建設與都市發展」專題演講，深入說明軌道建設帶動都市發展之多元開發模式，並分享其他縣市推動軌道建設結合都市發展的實務經驗，對於市府未來在都市規劃與發展策略研擬上，具有重要參考價值。

交通處說明，捷運系統不僅是大眾運輸的核心，更是推動城市空間再造與提升生活品質的關鍵力量。透過軌道建設的串聯，可有效擴大一日生活圈、強化城際連結，進一步帶動產業聚落形成與居住環境升級，促使城市發展朝向智慧化與永續化邁進。期盼未來基隆捷運不僅能滿足市民通勤與移動需求，更能引領沿線聚落轉型與整體都市發展，為基隆開啟嶄新的城市發展篇章。