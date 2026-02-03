市府稱主動稽查美濃盜採案 民代反問：若早處理 怎會挖成大峽谷？

美濃大峽谷偵結起訴，地主及業者12人遭起訴。（本報資料照片）

美濃大峽谷農地盜採砂石案今（3）日偵結起訴，引發地方關注。高雄市政府今強調，該案為市府去年主動稽查後移送地檢署偵辦，已依《廢清法》、《土石採取法》重罰行為人各300萬元，並成立跨局處快速反應聯合稽查機制。不過，民代質疑，市府長期掌握情資卻未即時作為，導致土地遭大規模破壞，直言市府同樣難辭其咎。

高市議員白喬茵直言，對於惡意違法盜採良土、任意傾倒廢棄物的不肖業者，當然應依法嚴正究責，但美濃大峽谷事件真正該被檢討的，不應只有行為人本身，高雄市政府同樣難辭其咎。事實上，美濃大峽谷的犯罪行為市府應該早有掌握，不但內政部會透過衛星遙測掌握土壤地形變化，定期通報地方政府，當地居民也多次向市府反映異常狀況，但市府選擇視而不見，放任不法行為持續擴大。

白喬茵進一步提到，更令人無法接受的是，即便現場已查獲正在盜採砂石的挖土機，市府卻僅依《土石採取法》裁罰300萬元，未進一步向上追查不法集團、資金流向與最終受益者。在不法獲利動輒超過兩億元的情況下，這樣的裁罰金額毫無嚇阻效果，也讓人擔憂市府在美濃大峽谷事件後，所宣稱的加強巡查，會不會只是宣示性的處理下游而已。

許采蓁直批，美濃大峽谷案今日偵結起訴部分地主，但對於案件處理的速度，政府實在過於消極，難怪多年來都讓犯罪集團能夠如此肆無忌憚地破壞土地。根據市府114年8月的資料，美濃多達26個大型坑洞，甚至還有8個坑洞都還沒整復完成。直到柯志恩委員介入，曝光媒體，市府與檢調才開始積極動作，讓人質疑如果過去有積極處理，為何土地被破壞到這程度才會發現？

許采蓁認為，如今雖抓到其中一批犯罪集團，但檢視目前公布的地號，再比對市府掌握到尚未整復完成的坑洞，至少就有4個深達15到20公尺的坑洞，尚未看到市府及檢調公告犯嫌，這些坑洞的深度比目前揭露的還更誇張，呼籲檢調跟市府，不要有抓小放大的情況，務必要更積極偵辦，將所有傷害土地的犯罪繩之以法。

地方居民指出，遏止盜採砂石及非法回填廢棄物，關鍵在執政者重視並加強警政查緝，以前高雄縣時期，警方查緝嚴格，但如今需通報，會同經發局等單位協調，錯過第一時間容易推卸責任，因此呼籲政府應拿出魄力，全面落實查緝。

針對橋頭地檢署偵結起訴美濃農地盜採砂石案，高市府表示，本案是去年市府主動稽查移送，發現美濃區成功段土地遭回填土方夾雜混凝土塊、磚塊、廢塑膠等廢棄物，犯行明確，已違反廢清法第36條規定，即裁處行為人各300萬元罰鍰，並要求清除復原，市府亦主動移送地檢署偵辦，並提供相關事證、物證，感謝檢調速查嚴辦，將涉案人士移送法辦。

高市府強調，對於違規破壞環境之行徑，絕對查辦到底，藉由與中央建立聯合之稽查平台，持續監測，嚇阻不法集團。

