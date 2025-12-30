市府精準防制 車禍風險降溫

人命關天，市府透過各項交通設施改善，降低交通事故風險。圖為新營圓環標線改善。（交通局提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南市交通事故上半年較為集中，累計Ａ３０（事故發生後卅日內死亡）人數一度偏高，第二季啟動精準防制與滾動檢討機制，經統計，連續五個月呈現下降趨勢。而今年前三季事故資料分析，死亡事故仍以機車占比六成六最高，高齡者比例也達四成七，為兩大核心風險族群，幾經防制，發揮效果。

交通局說，雖然上半年交通死亡率偏高，然五至九月Ａ３０死亡人數也趨於穩定，除機車、高齡者發生事故機率高，從區域觀察，原縣區事故量雖較低，但死亡率偏高，尤其超速與自撞等單一車輛事故占比明顯，導致事故嚴重度相對提升。

廣告 廣告

至於原市區因車流密集，事故件數雖多，但多以輕傷為主。值得注意的是，Ａ１（廿四小時內死亡）與Ａ３０死亡事故熱點呈現全市多點分散，並非來自單一路段或單一因素，道安團隊也落實轄區健檢工作，精準防制事故風險問題。

市府召開道路交通安全會報，副市長葉澤山指出已針對事故熱區、熱時與高風險族群調整策略。