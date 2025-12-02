市府組黑鳶市籃隊預算 決議通過

基隆市議會昨日上午針對市府出資組成的市籃球隊「黑鳶」，預算2500萬元予以決議後，議長童子瑋表示，市府未來編列相關預算表，應審慎為之並同步提送效益，說明財務規劃及營運目標，以避免預算爭議再度發生。第二、請市府參照運動部做法，儘速評估成立體育教師及產業發展中心研議採行行政法人方式設置，結合民間資源專業人才產業與科技，以確保政策得以長期穩定推動。

市議員陳冠羽表示，當時在討論預算為什麼提到大會討論時，就是因為2500萬是對於球隊後續投入，包含有要做管理，營運還有宣傳包含媒體公關，這是隊伍一整年的預算。他希望向企業來招商儘量來招攬在地企業的支持。籃球全臺灣觀看人數最多的運動之一，所以基隆用SBL來發展籃球運動；預算初步當然沒有疑問，當時沒有辦法好好的說明，才要提大會討論，因為不知道他的目標，又怎麼知道這支球隊有沒有機會存活下去。

市議員林旻勳支持預算表示，球隊成立之後，有去學校裡面去做經驗的傳承和跟一些指導。成績的部分，因為球季正式的賽季還沒開始，但是其實在11月2號到11月28號這九天，就有到馬來西亞跟新加坡，接受新馬政府國家隊的邀請，去跟他們國家代表隊辦理比賽，為期一系列九天的比賽，打了七場有三場是對新加坡的國家隊，有兩場是對馬來西亞。總共七場裡打贏了六場，我們是派所有新秀去比，那也是磨練，所以比賽才輸掉，不然全面六場，包含打新加坡的國家隊馬來的國家隊，總共的五場比賽，我們是全數獲勝的。雖然這是非官方也非正式的成績，但是我們能夠跟國家隊代表隊打成這樣，而且都贏，成績已經展現球隊的實力。

市議員呂美玲表示，教育處要培育人才，這項預算當然是跟教育處有關係的。另外產發處就是企業的招商贊助，所以跟產發處也是有關的，兩個局處的合作是非常重要的，所以她是贊成這個預算。

市議員藍敏煌指出，去年在討論的時候的焦點是用教育基金來推動這項體育運動，市政府今年馬上改由產發出來接手，這是非常好的一個負責任的做法，他希望真的是以企業贊助為主，未來能夠把它發展成職業運動由企業界去運作，同時能夠逐年的來降低政府補助的經費，像今年就非常好，預算應該是編3000萬的，但是市府編2500萬剩下的500萬，要自籌他是肯定的。但希望能夠把SBL基隆的黑鳶隊慢慢的朝向全職業化來發展。