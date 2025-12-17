市府舉辦114年調解業務講習暨表揚大會

市府舉辦一一四年調解業務講習暨表揚大會，台南調解率高達八乘七九，全國第三，讓許多糾紛事件，化干戈為玉帛。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

台南市一一三年調解案件達一二五一四件，調解成立案為一萬一千件，成立率高達八成七九，居全國第三名。民政局十七日舉辦一一四年調解業務講習暨表揚大會，表揚各區績效優良調解人員。市長黃偉哲肯定調解委員的耐心與熱心，讓司法資源可更妥善運用，是為民眾「疏訟解紛」大功臣。

台南市調解委員會成果亮眼，去年全國縣市調解案件數十四萬一六二五件、成立十一萬七八三０件，成立率八成三二，台南市調解率則高達八成七九，高於高於全國平均值，居全國第三，各區調委在基層的努力與貢獻，排解爭議，功不可沒。

民政局指出，調委協助兩造當事人，和諧化解紛爭，將敵對立場轉化為協商關係，避免在訴訟中相互攻訐耗時又傷神，為社會帶來更多信任，製造雙贏局面。共有一六二人獲得「獨任調解市長獎」、「協同調解績優人員」十五名、服務年資績優獎十名。另，服務年資行政院長獎?六甲區陳同和委員、服務年資內政部長獎七人、協同調解案件績優行政院長獎為曾之婕議員服務處謝鴻斌主任。各區調解行政績效考核團體獎各組首獎：甲組：東區公所；乙組：官田區公所。

民政局長姜淋煌表示，鄉鎮市區調解是事件未進入法院，進行訴訟程序之前解決紛爭途徑之一，調解制度既可節省時間、金錢，避免長年訟累，且在不傷和氣又解決問題情形下，更能有效、妥適解決當事人紛爭。