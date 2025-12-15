市府表揚仁愛、中山區135位績優里鄰長

仁愛、中山區135位績優里鄰長獲表揚，謝國樑強調里鄰長里鄰長是市政運作最前線的重要夥伴。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市長謝國樑昨（15）日在長榮桂冠酒店頒獎表揚兩區135位績優里鄰長，其中仁愛區70位、中山區65位；他特別感謝里鄰長長期深耕基層、為民服務的付出，並期盼持續攜手合作，讓基隆成為更有愛的城市。

謝國樑表示，里鄰長是市政運作最前線的重要夥伴，平日協助通報民情、關懷弱勢、協調鄰里事務，是市府與市民之間最直接、也最溫暖的橋樑。許多市政政策與服務，正是透過里鄰長的投入，才能真正落實到社區每一個角落，是城市能夠安居樂業、穩定發展不可或缺的關鍵力量。

市府指出，此次受表揚的里鄰長中，仁愛區誠仁里里長洪棟全始終秉持「用心做服務，專職做志工」的信念，除持續落實「路平、燈亮、水溝清」等基礎建設，更以即時到位的「行動式服務」廣受里民肯定，無論白天或深夜，總在第一時間協助處理里民需求，真正做到服務不打烊。

仁愛區林泉里鄰長黃錫勳自民國49年12月1日起擔任鄰長至今，服務年資已逾65年，跨越半世紀的付出與堅持，成為地方基層服務最動人的典範。

中山區西華里里長陳柏豪展現新世代基層服務的創新活力，除連續三年舉辦寒冬送暖關懷長者活動，亦成立「西華生活美學協會」及環保志工隊，結合藝文推廣與環境整理，提升里民生活品質。

和慶里鄰長簡美村自民國87年起擔任鄰長，服務年資已達27年，長期配合區公所及里辦公處推動各項服務事項，對於民情反映與行政協助皆能即時通報、積極處理，深獲地方肯定。

謝國樑強調，市府將持續支持里鄰長的各項服務工作，透過制度精進與資源挹注，讓基層服務更有力量。他也再次感謝所有里鄰長長年默默付出，為基隆撐起最穩固的社區網絡，市府將與大家並肩前行，共同打造一座更有溫度、更有愛的城市。