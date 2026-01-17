市府補助285萬 協進國小籃球場地升級 交流賽開打

協進國小舉辦「協進館球場啟用暨少年籃球交流賽」，陳良乾局長主持啟用開球典禮。（體育局提供）

記者王勗∕台南報導

為提升校園運動設施品質，為學子打造安全、專業運動環境，南市府體育局斥資二百八十五萬補助中西區協進國小完成協進館籃球場地面全面更新工程，十七日辦理協進館球場啟用暨少年籃球交流賽，體育局長陳良乾到場主持啟用儀式，期盼培養學生良好運動習慣、健康成長，共促台南基層體育發展。

協進國小協進館長期作為校內體育教學、籃球訓練及各項活動的重要場地歷經多年使用地板已明顯老化，也影響運動安全與使用品質。本次更新工程將原有硬質木質地板全面汰換為ＰＶＣ專業籃球地墊，相較原本硬質木質地板，更能有效保護學童與選手的關節與身體，強化運動防護機制降低學童及選手運動傷害風險。

昨日協進館籃球場地更新完成，辦理啟用典禮並舉行交流賽，南市府體育局也到場與家長會長、師生及參賽球隊一同見證場地升級成果。協進國小指出，本次交流賽邀請台南、高雄地區共九支隊伍，期望透過賽事交流，讓學童體驗全新場地，並促進校際情誼與基層籃球發展。參賽球員也對賽場整體表達一致好評。